The Blood of Dawnwalker si è mostrato nel primo trailer ufficiale, è l'RPG dal director di Witcher 3

Come riferito in precedenza, il gioco punta alla qualità di The Witcher 3, ma le dimensioni saranno necessariamente diverse , trattandosi di una produzione un po' differente, in ogni caso da quanto possiamo vedere sembra trattarsi di un RPG d decisamente "grosso".

Sviluppato dal team Rebel Wolves come prima opera del nuovo studio, formato però da veterani dell'industria, il gioco si presenta come un action RPG di notevoli dimensioni, caratterizzato da un'ambientazione fantasy decisamente cruda e oscura, che ha a che fare con vampiri e creature dell'ombra.

Dall'Xbox Games Showcase 2025 è arrivato il primo trailer con gameplay di The Blood of Dawnwalker , il nuovo action RPG da parte del director di The Witcher 3, che finalmente ha dato modo di vedere qualcosa di più preciso sull'ambientazione, la storia e il gameplay del gioco.

Un progetto di grandi dimensioni

Le dimensioni del progetto sono facilmente comprensibili se si pensa che The Blood of Dawnwalker è previsto essere solo il primo capitolo di una nuova saga da parte di Rebel Wolves e Bandai Namco, con l'intenzione dunque di estendere il mondo e la narrazione anche verso altri capitoli.

Si tratta di un gioco di ruolo d'azione dark fantasy open-world per giocatore singolo, fortemente incentrato su storia e narrazione, come riferito dagli sviluppatori, sviluppato su Unreal Engine 5 per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

La storia ci porta nell'Europa del XIV secolo, dove sanguinosi conflitti travolgono le terre e la Peste Nera incombe sui sopravvissuti. In seguito ai disastri che hanno mietuto migliaia di vittime, la popolazione umana è decimata dalla lotta per la sopravvivenza.

"A Vale Sangora, da qualche parte in un angolo dimenticato dei Carpazi, i vampiri colgono l'occasione per uscire dall'ombra, rovesciare i signori feudali e rivendicare ciò che è stato loro negato per secoli: la libertà e il potere supremo che ne consegue. Le leggende diventano realtà e la storia, come la conosciamo oggi, non sarà più la stessa".

Protagonista della storia è Coen, un giovane trasformato in un Dawnwalker, che si ritrova a vivere in bilico tra il mondo del giorno e il regno della notte. Non completamente umano, non completamente vampiro, Coen ha 30 giorni e 30 notti per salvare la sua famiglia o giurare vendetta al suo sire e distruggere chiunque lo ostacoli.

The Blood of Dawnwalker promette dunque una notevole libertà di scelta ai giocatori, che dovrebbe riflettersi anche in variazioni nella storia. D'altra parte, dovrebbe dare più libertà rispetto a The Witcher 3, come riferito sempre dagli autori.