The Blood of Dawnwalker punta alla qualità di The Witcher 3, ma le dimensioni saranno necessariamente diverse

Mateusz Tomaszkiewicz è l'ex-director di The Witcher 3, e questo rende automaticamente interessante il nuovo gioco, ovvero The Blood of Dawnwalker, per il quale lo sviluppatore ha riferito di voler puntare alla qualità del suo lavoro precedente ma dovendo fare alcuni compromessi, essendo ora in un team molto più piccolo, in particolare per quanto riguarda la durata della Campagna.

A dire il vero, non sembra che si tratti di compromessi particolarmente pesanti, visto che il nuovo RPG vampiresco dovrebbe comunque attestarsi su una durata notevole, anche per gli standard del genere, considerando poi eventuali possibilità di digressioni e percorsi differenti da sperimentare.

Per la precisione, il team punta a una Campagna di circa 30-40 ore, ovvero una durata che è comunque in linea con molte produzioni tripla A ma che chiaramente è più bassa rispetto a un open world colossale come The Witcher 3.