Epic Games Store annuncia tante novità per il 2025: regali, app mobile e nuove funzionalità

Per iniziare, Epic Games Store vuole espandere la propria presenza sui dispositivi mobili: verrà dunque fortemente evoluta l' app di Epic Games Store per Android e iOS , che rappresenta un elemento strategico di grande importanza per la compagnia, intenzionata ad espandersi su questo settore.

In occasione della panoramica generale sui risultati del 2024, Epic Games Store ha anche annunciato qualcosa delle novità previste per il 2025 , come l'app mobile e le nuove funzionalità che verranno inserite nella piattaforma nel corso di quest'anno.

Nuove opzioni per utenti e sviluppatori

Sempre sul fronte del mercato mobile, Epic Games ha inoltre in mente vari strumenti di auto-pubblicazione, espandendoli dall'area ristretta attualmente su invito a tutti gli sviluppatori interessati, nel corso dell'anno.

Sono inoltre in arrivo anche app non videoludiche: l'Epic Games Store mira a diventare una piattaforma completa per la pubblicazione di contenuti dedicati ai giocatori, sia su PC che su dispositivi mobili.

Sono in arrivo i Regali, ovvero la possibilità di regalare i videogiochi ad altri utenti, come nuova opzione di acquisto specifica che verrà aggiunta nel corso dell'anno. Verrà lanciato un nuovo Download Manager per PC e Mac, che consentirà di organizzare meglio i download dallo store, sia dei giochi interi che degli aggiornamenti, in arrivo nel primo trimestre del 2025.

Nel corso dell'anno arriverà anche la funzione di pre-caricamento, che consentirà ai giocatori di scaricare e installare i contenuti pre-acquistati prima del lancio. In questo modo, potranno iniziare a giocare non appena il titolo sarà ufficialmente pubblicato.

Previste anche nuove funzioni di ricerca e navigazione, tra cui la ricerca predittiva e quella semantica, oltre a una serie di ottimizzazioni interne. Nuove funzionalità social consentiranno alla community di rimanere in contatto e comunicare grazie a nuove chat vocali e di testo, gruppi di gioco indipendenti, opzioni per giocare, invitare o partecipare a partite e funzionalità per cercare gruppi su tutte le piattaforme supportate dall'Epic Games Store.

Come abbiamo visto nella panoramica di quest'anno, Epic Games Store ha oltre 295 milioni di utenti.