Nintendo Switch 2 dovrebbe far tornare la Virtual Console, per Hideki Kamiya

Hideki Kamiya è ovviamente molto interessato a Nintendo Switch 2 e forse sa qualcosa che gli altri non sanno, ma ovviamente non può parlare dei dettagli della nuova console: avrebbe però un desiderio in particolare per quanto riguarda le sue caratteristiche, ed è il ritorno della Virtual Console.

In una recente intervista pubblicata da IGN, l'ex-Capcom ora al lavoro su Okami Sequel (titolo provvisorio) ha espresso questo suo desiderio: "Come commento personale, personalmente mi piacerebbe vedere il reboot della Virtual Console", ha riferito Kamiya, "È una cosa che vorrei davvero chiedere a Nintendo".

Ovviamente non è affatto di facile realizzazione: Nintendo ormai ha riorganizzato il sistema di distribuzione dei suoi classici decidendo di puntare su questi come bonus da includere nell'abbonamento Nintendo Switch Online ed è molto difficile che possa rivedere tale soluzione.