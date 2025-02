Marathon non era allo State of Play perché avrà presto un suo evento dedicato, per un insider

Uno dei titoli considerati altamente probabili nell'ultimo State of Play era Marathon, il nuovo sparatutto multiplayer di Bungie, ma nemmeno questo si è fatto vedere nel corso della serata e probabilmente per un ottimo motivo: secondo il solito Jeff Grubb, infatti, Marathon dovrebbe essere protagonista di un evento interamente dedicato.

Durante il podcast Game Mess, il giornalista di GamesBeat ha riferito che Marathon non era al recente State of Play perché Bungie ha pianificato una presentazione specifica per il suo nuovo gioco, proseguendo in effetti quella che è una tradizione del team, che ha sempre portato avanti una comunicazione auto-gestita.

In sostanza, così come per Destiny e Destiny 2, l'intenzione di Bungie è di mantenere il controllo delle presentazioni e delle comunicazioni legate a Marathon, sebbene il primo trailer sia stato pubblicato all'interno di un evento PlayStation.