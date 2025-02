The Blood of Dawnwalker darà più libertà rispetto a The Witcher 3: potrete anche uccidere PNG importanti

Mateusz Tomaszkiewicz - il creative director di The Blood of Dawnwalker, nuovo GDR a tema vampiri di Rebel Wolves - è stato anche il director di The Witcher 3: Wild Hunt. I due giochi avranno quindi delle caratteristiche simili, ma anche varie differenze.

Ad esempio, secondo quanto svelato da Tomaszkiewicz stesso, in The Blood of Dawnwalker sarà possibile eliminare vari PNG (personaggi non giocanti), alcuni dei quali anche molto importanti per il gioco.

In The Witcher 3 non era possibile farlo, sia per scelta di game design, sia perché a livello narrativo non avrebbe avuto senso che Geralt uccidesse persone innocenti.