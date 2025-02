Hermione nel cosplay di dariz da Harry Potter crea pozioni di nascosto e ci convince a mantenere il segreto

Harry Potter è una serie molto amata e, dopo vari film dedicati al mondo magico ma lontani dagli anni del maghetto londinese, pare che Warner Bros. sia pronta a tornare verso le origini con una serie TV. Manca ancora un po' di tempo e nel frattempo è difficile immaginare come potrebbero essere i nuovi personaggi, ma i cosplay possono venire in nostro soccorso. Possiamo ad esempio vedere il cosplay di Hermione Granger realizzato da _cosplay_dariz.

Hermione è la migliore amica di Harry, insieme a Ron, ed è una nata Babbana, ovvero non da una famiglia che non ha apparenti capacità magiche. La ragazza è però molto dotata, è una grande studiosa e non le manca il coraggio, anche quando deve infrangere le regole per poter aiutare i propri amici.