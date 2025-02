The Blood of Dawnwalker ha una mappa aperta come The Witcher 3 ma con una grande differenza

The Blood of Dawnwalker è il nuovo gioco del team guidato dal creative director Mateusz Tomaszkiewicz, meglio noto per il suo lavoro su The Witcher 3: Wild Hunt . Questa nuova avventura a tema vampiri non sarà chiaramente enormemente diversa dal precedente progetto di Tomaszkiewicz.

Le parole del creative director di The Blood of Dawnwalker

Parlando con GamesRadar, Tomaszkiewicz ha detto che i suoi giochi a mappa aperta preferiti spesso propongono mondi non particolarmente grandi. Dal suo punto di vista il vantaggio di proporre aree più piccole è che i giocatori hanno modo di esplorare con il proprio ritmo, senza sentire la pressione di dover correre da un punto di interesse al successivo per poter vedere un po' tutto.

Nel caso di The Blood of Dawnwalker, possiamo quindi aspettarci un gioco a mappa aperta, spiega, ma di dimensioni inferiori rispetto ai classici GDR AAA. Per Tomaszkiewicz, i giochi più piccoli assicurano anche che l'utente possa veramente memorizzare le varie aree e avere così la sensazione di conoscere veramente un luogo, come se lo avessi vissuto.

Va comunque detto che lo scopo di The Blood of Dawnwalker non è di farci sentire rilassati. L'avventura avrà un limite di 30 giorni: ogni missione e scelta farà avanzare il tempo, quindi non potremo fare tutto. Dovremo sempre decidere a cosa dare priorità e questo causerà un certo senso di urgenza, come vi abbiamo spiegato nel dettaglio in precedenza.

Inoltre, The Blood of Dawnwalker darà più libertà rispetto a The Witcher 3: potrete anche uccidere PNG importanti.