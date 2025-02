TV TCL da record: nel 2024 guadagni netti oltre i 200 milioni di dollari per l'azienda cinese

Questo risultato è dovuto in gran parte alla forte domanda di televisori, in particolare di modelli di grandi dimensioni. Ma andiamo a vedere i numeri più nel dettaglio.

Le vendite dei TV TCL

Le spedizioni globali di TV TCL hanno raggiunto un record di 29 milioni di unità, con un aumento del 14,8% anno su anno. L'azienda ha registrato una crescita particolarmente forte nel quarto trimestre del 2024, con un aumento delle spedizioni del 19,3% anno su anno.

Lo stand TCL era uno dei più grandi al CES 2025

Le spedizioni di TV da 65 pollici e più grandi sono cresciute del 21,3% anno su anno, raggiungendo il 26,0% delle spedizioni totali, mentre i modelli da 75 pollici e più grandi sono aumentati del 39,8% anno su anno, rappresentando il 13,2% delle spedizioni. L'attenzione strategica dell'azienda sugli schermi più grandi ha dato i suoi frutti con l'aumento delle dimensioni medie dello schermo, cresciute di 1,3 pollici anno su anno a 52,4 pollici.

La previsione per l'intero anno si basa sui forti risultati del primo semestre, quando TCL Electronics ha riportato un fatturato di 45,5 miliardi di dollari di Hong Kong (5,8 miliardi di dollari), in crescita del 30,3% anno su anno, e un utile netto rettificato di 654 milioni di dollari di Hong Kong (83,6 milioni di dollari), in crescita del 147,3% anno su anno. La società ha spedito 12,52 milioni di televisori durante questo periodo, conquistando una quota di mercato globale del 13,3%.

I segmenti premium hanno mostrato una crescita particolarmente forte nella prima metà dell'anno, con le spedizioni di TV QLED in aumento del 64,4% anno su anno e le spedizioni di TV MiniLED in aumento del 122,4% anno su anno. Intanto fuori dalla Cine le cose non vanno bene per i produttori di TV: anche Panasonic è in crisi e valuta il ritiro dal mercato dei televisori.

