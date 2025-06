Cronos: The New Dawn mostra il gameplay e il periodo di uscita: pronti a un nuovo horror di sopravvivenza?

Il filmato ci permette di comprendere che Cronos: The New Dawn ci porterà nel nido di creature ostili che dovremo affrontare con diverse armi da fuoco.

Bloober Team - autori del recente remake di Silent Hill 2 - ha annunciato il periodo di uscita del suo nuovo videogioco, Cronos: The New Dawn , un gioco horror di sopravvivenza ad ambientazione sci-fi. Questa nuova avventura è prevista per l' autunno 2025 : la conferma è arrivata durante l'Xbox Showcase insieme a un nuovo trailer che mostra un po' di gameplay.

Il trailer di Cronos: The New Dawn

Più precisamente, Cronos: The New Dawn ci permette di vivere un'avventura divisa in due epoche: un futuro decadente e la Polonia del 1980 in un mondo ispirato a Nowa Huta, un famoso quartiere di Cracovia. Noi saremo il Viaggiatore, un misterioso agente del Collettivo che ha il compito di viaggiare indietro nel tempo e salvare delle persone prima che esse muoiano nell'apocalisse: dovremo quindi viaggiare in un mondo sull'orlo della distruzione, affrontando grotteschi nemici chiamati Orfani.

Il video si focalizza proprio su un nido degli Orfani, mettendo in mostra la loro natura mostruosa e il loro corpi contorti e in grado di fondersi l'uno con l'altro: questo però non deve assolutamente accadere, in quanto i nemici caduti possono essere usati da quelli in vita per diventare ancora più potenti e veloci; l'unica soluzione è bruciare i corpi.

Nel corso del nostro viaggio dovremo anche scoprire cosa è successo a un Predecessore, ovvero il Viaggiatore ND 3500 mostrato nel video, e indagare sul suo passato grazie al suo criptico diario di viaggio.

Ricordiamo infine che Cronos: The New Dawn è previsto per PC (Steam ed Epic Games Store), PS5 e Xbox Series X | S.