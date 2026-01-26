Fable "è da farsi scoppiare la testa" e "sarà un incredibile GDR"

Cosa ha detto il dirigente di Xbox su Fable

Prima di tutto, Duncan spiega in che modo si è deciso che Playground Games si sarebbe occupato di Fable: "Quando penso a Playground e alla loro storia con il franchise di Forza Horizon e il loro desiderio di prendere il controllo di Fable in quanto franchise, penso che la cosa più importante sia la loro continua ricerca dell'eccellenza. Sappiamo tutti cosa ha significato per Forza Horizon, abbiamo visto la serie diventare sempre più grande ogni anno, ma cosa vorrà dire per Fable?". Diamo per scontato che sia una domanda retorica e che suggerisca che Fable sia destinato a migliorare sempre di più nelle mani del suo nuovo team.

Inoltre, Duncan spiega di aver giocato un bel po' a Fable. "Ho fatto un po' di prove con il combattimento e con la Popolazione vivente ed è da farsi scoppiare la testa. Ciò che, secondo me, Playground ha fatto è stato prendere alcune di quelle idee e modernizzarle: il mio cervello esplode ogni volta che penso alla Popolazione vivente, al modo in cui funziona e ciò che aggiunge al gioco nel complesso".

Il capo di Xbox Game Studios è chiaramente un grande fan della Popolazione vivente (il sistema che gestisce gli NPC, in modo tale che abbiano tutti una routine, una personalità, si creino una opinione di te e non solo). Secondo Duncan, "è una invenzione incredibile e Fable sarà un incredibile GDR. Sarà incredibile vedere ciò che i giocatori faranno con esso".

Ovviamente non è strano che un dirigente di Xbox parli in modo positivo di uno dei titoli di punta della compagnia di quest'anno, ma crediamo che questi pensieri siano condivisi da molti giocatori dopo la presentazione dell'Xbox Developer Direct.

Infine, se vi chiedete perché Fable non è "Fable 4", sappiate che la risposta del team di sviluppo è perfetta.