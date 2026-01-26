Hyperviolent è disponibile in sconto per Steam su Instant Gaming a poco più di 1€

Hyperviolent è uno shooter in pixel art ispirato all'era di Doom, ma con suggestioni che strizzano l'occhio ai survival horror e all'estetica techno-horror di System Shock. Il gioco è attualmente in sconto su Instant Gaming: potete approfittarne per portarlo a casa a un prezzo simbolico, poco più di 1€ , perfetto se siete amanti degli sparatutto frenetici e hardcore. Il gioco è acquistabile cliccando su questo link oppure tramite il pulsante che trovate qui sotto.

Un’esperienza retrò tra luci e ombre

In Hyperviolent vestite i panni di un operatore chiamato a rispondere a una richiesta di soccorso nella base mineraria Commodus Asteroid 27-C. Una volta atterrati, la situazione precipita: i residenti si sono trasformati in creature assetate di sangue e ogni angolo buio cela un pericolo. Le atmosfere claustrofobiche e l'approccio iniziale senza armi danno subito un feeling da survival horror, alimentato anche dalla scarsità di munizioni e dall'inventario in stile RPG.

Se amate i giochi che richiamano l'epoca d'oro degli shooter anni '90 e volete supportare team indipendenti con idee coraggiose, Hyperviolent è una proposta più che onesta, specialmente ora che è in sconto quasi totale su Instant Gaming.