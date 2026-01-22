Xbox Developer Direct '26, tutti i giochi e gli annunci dell'evento

Tokyo sarà la città più grande mai realizzata dalla serie , con distretti unici e dettagliati, e le stagioni influiranno sulle regioni e sulle gare. Al lancio saranno disponibili oltre 550 auto, il numero più alto mai visto nella serie, distribuite in diverse classi.

Durante il Direct gli sviluppatori hanno mostrato la suggestiva ambientazione giapponese , che ribadisce la formula tradizionale dell'Horizon Festival mettendoci al comando di un turista determinato a partecipare alla sfida sbloccando così nuove gare e nuove vetture all'interno di differenti biomi che miscelano luoghi storici e aree moderne.

La prima è stata Forza Horizon 6 , il nuovo capitolo della serie corsistica firmata Playground Games, che ha ricevuto una data di uscita ufficiale: sarà disponibile su PC e Xbox Series X|S a partire dal 19 maggio, incluso nel catalogo di Xbox Game Pass, e arriverà più avanti anche su PS5.

A pochi minuti dalla chiusura della presentazione, vediamo quali sono stati i giochi e gli annunci dell'Xbox Developer Direct '26 , l'ormai tradizionale evento di Microsoft che in questo caso si è focalizzato su quattro produzioni in particolare.

Ambientato in un futuro remoto, il gioco racconta di una misteriosa piaga, il blight, che ha devastato il pianeta e infettato anche la protagonista dell'avventura, Emma, che tuttavia anziché morire ha ottenuto il potere di far crescere filamenti vegetali dai suoi capelli .

Il secondo "slot" dell'Xbox Developer Direct '26 è stato dedicato a Beast of Reincarnation, presentato con un trailer e un periodo di uscita : il promettente action RPG con elementi soulslike sviluppato da Game Freak farà il proprio debutto su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel corso della prossima estate .

Kiln incarna insomma la visione creativa di Double Fine: allegra, folle e originale , in maniera simile ai precedenti titoli dello studio. Attualmente il gioco non ha una data di uscita precisa, ma è prevista una fase beta che permetterà ai giocatori di testarlo in anteprima.

Il vero fulcro del titolo è la tecnologia di modellazione dei vasi , che riproduce con grande realismo la fragilità degli oggetti e le loro interazioni con l'ambiente. I vasi possono anche manipolare oggetti in arena, creando ostacoli per gli avversari o vantaggi strategici per la propria squadra, rendendo ogni partita imprevedibile e dinamica.

Fable

Il quarto e ultimo gioco presentato durante l'Xbox Developer Direct 2026 è stato Fable, che finalmente ha un periodo di uscita ufficiale: Playground Games ha annunciato che il nuovo episodio della celebre serie sarà disponibile nel corso del prossimo autunno su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Caratterizzato da un'ampia struttura open world, Fable punta a miscelare azione, dramma, umorismo britannico e l'atmosfera fiabesca che ha reso celebre la saga. L'editor dei personaggi consentirà di creare il proprio eroe da zero, con dettagli personalizzabili come sesso, carnagione, tratti del viso e molte altre caratteristiche fisiche.

L'avventura comincerà a Briar Hill, un piccolo villaggio dove il protagonista scopre i suoi primi poteri, finché un disastro improvviso spingerà il giocatore a partire in un viaggio che cambierà il destino di Albion, misurandosi con un'esplorazione libera e senza interruzioni fra colline, foreste magiche, villaggi e panorami mozzafiato.

Il sistema di combattimento di Fable unirà armi da mischia, magie e attacchi a distanza, mentre il bestiario spazierà da banditi e troll fino alla leggendaria Cockatrice, con nemici che richiedono approcci strategici diversi e una libertà di scelta totale, che ci permetterà di acquistare case, sposarci, avere figli e accumulare ricchezze.