Fable ha un periodo di uscita ufficiale, arriverà anche su PS5 al lancio

Fable è stato protagonista di una lunga presentazione durante l'Xbox Developer Direct. Svelato anche il periodo di uscita su Xbox Series X|S, PC, Game Pass e anche PS5.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   22/01/2026
Come promesso, durante l'Xbox Developer Direct gli sviluppatori di Playground Games hanno presentato un approfondimento dedicato a Fable. Per la gioia dei fan che attendono il reboot da anni, è stata finalmente fissata una finestra di lancio: il gioco arriverà nell'autunno di quest'anno su Xbox Series X|S, PC e Game Pass. Confermate anche le indiscrezioni dei giorni scorsi: il titolo approderà al lancio anche su PS5.

Durante la presentazione, il team ha ribadito che Fable è un action GDR open world pensato come un nuovo inizio per la serie, pur restando fedele allo spirito dei primi capitoli. Il tema centrale ruota attorno a una domanda semplice ma fondamentale: "cosa significa essere un eroe?"

Fable all'ennesima potenza

Come mostrato nel video qui sotto, il gioco mescola azione, dramma, umorismo britannico e quell'atmosfera da favola che ha sempre caratterizzato la saga. Il nostro eroe potrà essere creato da zero tramite un editor dei personaggi che promette grande profondità: sesso, carnagione, tratti del viso e numerosi aspetti fisici saranno completamente personalizzabili.

Xbox Developer Direct '26, tutti i giochi e gli annunci dell'evento L'avventura prende il via a Briar Hill, un piccolo villaggio in cui il protagonista nasce e scopre i primi poteri. Un disastro improvviso sconvolgerà la comunità, spingendoci a partire da soli in un viaggio destinato a cambiare il destino di Albion. L'esplorazione sarà completamente libera e senza interruzioni: colline, foreste magiche, piccoli insediamenti e panorami mozzafiato compongono un mondo ricco e variegato. Tra le tappe principali ci sarà anche Bowerstone, la capitale, sede della Gilda degli Eroi guidata da Humphry the Golden, destinata a diventare uno dei luoghi più frequentati dell'avventura.

Il sistema di combattimento combina armi da mischia, magie e strategia: potremo utilizzare spade, abilità arcane, attacchi a distanza come l'arco e tecniche per sbilanciare i nemici. Il bestiario è ampio e diversificato, con spiriti, banditi, troll, scheletri e perfino la Cockatrice, ognuno con punti deboli specifici e approcci differenti per essere sconfitto.

Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine

Come nei primi capitoli, la libertà di scelta è totale: potremo comprare case, trovare un lavoro, accumulare ricchezze, sposarci e avere figli. Sarà persino possibile acquistare ogni abitazione e attività commerciale del gioco, per chi punta a diventare un vero magnate. Playground Games ha più volte sottolineato che la popolazione di Albion è "viva": ogni NPC ha una personalità, una routine e ricorda le azioni del giocatore. Per esempio, sarà possibile sfrattare un personaggio, che diventerà un vagabondo e conserverà rancore per tutta l'avventura. In questo senso, il sistema di moralità rimane un pilastro della serie: potremo essere eroi integerrimi o individui senza scrupoli, e ogni gesto - grande o piccolo - influenzerà il modo in cui il mondo reagirà a noi.

Cosa ne pensate delle nuove informazioni e delle sequenze di gameplay di Fable mostrate durante l'Xbox Developer Direct? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

