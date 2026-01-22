SEGA Football Club Champions è disponibile gratis da oggi, ecco il trailer di lancio

SEGA Football Club Champions è disponibile gratis da oggi su PC, PS4, PS5, iOS e Android, come conferma il trailer di lancio che SEGA ha pubblicato per l'occasione, e che offre una panoramica piuttosto completa sulle feature di questo nuovo manageriale.

Nato dalle basi del classico SakaTsuku, SEGA Football Club Champions ci metterà al comando del manager di una squadra locale che mira a vincere e a portare il suo team alla gloria, affrontando leghe, campionati e competizioni internazionali.

Contemporaneamente dovremo sviluppare strutture, impostare programmi di allenamento e modellare gradualmente una rosa capace di competere ben oltre il suo contesto iniziale, prendendo decisioni che andranno a influenzare in maniera concreta il corso degli eventi.

A supportare l'esperienza manageriale ci penseranno i dati reali di FIFPRO, con migliaia di giocatori realmente esistenti e provenienti dalle competizioni più famose a livello internazionale.