Il manageriale gratuito Sega Football Club Champions 2026 ha una data di uscita su PlayStation, PC e mobile

SEGA ha annunciato la data di uscita di Sega Football Club Champions 2026. Il nuovo manageriale calcistico free-to-play, basato sulla tecnologia della serie Football Manager, arriverà su PS4, PS5, PC e dispositivi iOS e Android il prossimo 22 gennaio.
Le pagine del gioco sono già disponibili su PlayStation Store, Steam, su App Store per la versione iOS e su Google Play Store per quella Android. Come da tradizione, l'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer ufficiale, che trovate qui sotto.
Cos'è Sega Football Club Champions 2026?
Football Club Champions 2026 rappresenta la versione internazionale di SakaTsuku, uno dei manageriali calcistici più longevi e apprezzati in Giappone, finora rimasto confinato al mercato nipponico perché focalizzato esclusivamente sulla J.League.
Sega Football Club Champions 2026 si baserà proprio su questa serie giapponese, ma in un'inedita veste internazionale che include sia la J. League giapponese (dalla prima alla terza divisione), la K League sudcoreana, nonché l'inclusione del database mondiale FIFPRO e una serie di club e competizioni europee, inclusi il Manchester City.
Il titolo combina la gestione classica in stile Football Manager con una modalità Carriera e sfide competitive online, permettendo ai giocatori di affrontarsi in partite rapide e tornei. Inoltre, supporterà cross-play e cross-progression, consentendo di passare liberamente da una piattaforma all'altra mantenendo profilo e progressi.