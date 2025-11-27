Il manageriale gratuito Sega Football Club Champions 2026 ha una data di uscita su PlayStation, PC e mobile

SEGA ha annunciato la data di uscita di Sega Football Club Champions 2026. Il nuovo manageriale calcistico free-to-play, basato sulla tecnologia della serie Football Manager, arriverà su PS4, PS5, PC e dispositivi iOS e Android il prossimo 22 gennaio.

Le pagine del gioco sono già disponibili su PlayStation Store, Steam, su App Store per la versione iOS e su Google Play Store per quella Android. Come da tradizione, l'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer ufficiale, che trovate qui sotto.