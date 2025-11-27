Il Polly Pocket di Stranger Things non può mancare nella tua collezione: su Amazon è (quasi) al suo minimo storico

Su Amazon è presente e disponibile una promozione molto interessante in occasione delle offerte del Black Friday: Il Polly Pocket di Stranger Things viene messo in sconto del 40% per un costo totale e finale d'acquisto di 38,99€ (2€ in più rispetto al minimo storico) . Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui in basso: Il Polly Pocket di Stranger Things è un cofanetto da collezione unico, pensato per celebrare l'atmosfera iconica della serie Netflix in un formato miniaturizzato. Ispirato a un walkie talkie, l'esterno si apre rivelando due mondi paralleli: da un lato i luoghi più riconoscibili della cittadina , dall'altro il cupo e inquietante Sottosopra .

Ulteriori dettagli

All'interno, i fan troveranno sei figures dei personaggi principali, dieci accessori e una serie di scenari accuratamente ricreati. È possibile aiutare Undici a nascondersi nel Castello Byers, ma occorre fare attenzione a ciò che potrebbe celarsi nei boschi circostanti. I collezionisti possono rivivere scene iconiche.

Questo set è realizzato con una cura particolare per i dettagli e viene fornito in una confezione espositore di alta qualità, perfetta per arricchire qualsiasi collezione dedicata alla serie. È un regalo ideale per gli appassionati di Polly Pocket e un must per i fan di Stranger Things, di cui, da oggi, è disponibile la prima parte dell'ultima stagione.