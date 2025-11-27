La prima della quinta stagione di Stranger Things ha fatto saltare Netflix a migliaia di utenti

Migliaia di spettatori di Netflix hanno lamentato il crash del servizio dopo il lancio dei primi quattro episodi della stagione 5 di Stranger Things. Downdetector ha iniziato a ricevere un numero insolito di segnalazioni di disservizio circa 10 minuti prima delle 20:00 (ora della costa orientale USA), nel momento in cui gli episodi stavano arrivando sulla piattaforma.

Problema momentaneo

Secondo Entertainment Weekly, gli spettatori colpiti stavano ricevendo un errore NSEZ-403, che significa che i loro account non riuscivano a connettersi a Netflix. Sullo schermo apparivano i messaggi "Qualcosa è andato storto" e "Siamo spiacenti, stiamo riscontrando dei problemi con la tua richiesta".

Per l'errore NSEZ-403, in particolare, Netflix consiglia di passare a un dispositivo diverso. Vale la pena notare che il creatore della serie aveva precedentemente affermato che Netflix aveva aumentato la propria larghezza di banda del 30 percento per evitare i crash durante la prima della stagione.

Comunque sia, Netflix ha dichiarato alla testata Engadget che alcuni utenti hanno avuto problemi con lo streaming sulle TV, ma che il servizio è stato ripristinato per tutti gli account entro 5 minuti. Insomma, è stato un problema momentaneo, ma che mostra chiaramente come l'attesa per la chiusura della serie Stranger Things sia davvero alle stelle.

Nella quinta stagione di Stranger Things, la gang di Hawkins dovrà affrontare Vecna un'ultima volta. Dopo questi primi quattro episodi, Netflix ne lancerà altri tre il 25 dicembre e poi il finale vero e proprio il 31 dicembre.