The Witcher 5 uscirà nel 2026 e sarà la stagione finale per la serie TV, conferma Netflix

Netflix ha confermato oggi che The Witcher 5 arriverà nel corso del 2026 e che rappresenterà la stagione finale per la serie TV, andando dunque in scena a breve distanza dalla quarta stagione e concludendo la storia di questo adattamento.

Quasi come due parti di un'unica stagione

D'altra parte, era già noto il fatto che la Stagione 5 sarebbe arrivata a stretto giro dopo la Stagione 4, considerando che entrambe sono state girate praticamente insieme, all'interno di una produzione unica che si è poi organizzata su due diverse serie di episodi.

Per l'occasione, Netflix ha anche pubblicato una sinossi ufficiale di The Witcher 5 dove si menziona precisamente il fatto che questa rappresenti la conclusione della storia prevista per l'adattamento televisivo.

"La fine è vicina: forze oscure si stanno alleando in tutto il continente con piani malvagi nei confronti di Ciri. Anche se Geralt e Yennefer riusciranno a salvare la loro figlia e a realizzare il loro ultimo desiderio di riunirsi come famiglia, dovranno affrontare ostacoli e nemici come non hanno mai affrontato prima".

In effetti, la showrunner Lauren Hissrich aveva già riferito che il team stava trattando le due stagioni come "un'unica grande storia", come un'unica stagione divisa in due parti, essenzialmente.