La Stagione 4 di The Witcher ha fatto segnare un crollo degli ascolti su Netflix

Stando alle prime rilevazioni, la quarta stagione di The Witcher ha fatto segnare un crollo degli ascolti su Netflix rispetto alle precedenti stagioni.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   05/11/2025
Stando alle prime rilevazioni, la Stagione 4 di The Witcher ha fatto segnare un crollo degli ascolti su Netflix rispetto alle stagioni 2 e 3, totalizzando nei primi quattro giorni 7,4 milioni di visualizzazioni contro i 18,5 milioni della seconda stagione e i 15,2 milioni della terza.

Si tratta chiaramente di un calo significativo per la serie televisiva tratta dai romanzi di Andrzej Sapkowski, che peraltro non tiene conto dei risultati della stagione iniziale: ai tempi i numeri non venivano ancora comunicati, ma è probabile che fossero superiori.

Sembra insomma che il tanto chiacchierato recast di Henry Cavill, con tutte le polemiche che ne sono seguite e la scelta di concludere la storia con sole altre due stagioni, abbiano pesato non poco sull'entusiasmo che in origine circondava lo show.

L'andamento è stato confermato annche dalla società di analisi Samba TV, secondo cui 557.000 famiglie statunitensi hanno guardato il primo episodio della Stagione 4 di The Witcher durante il periodo di lancio, facendo segnare un calo del 35% rispetto all'esordio della Stagione 3.

Non rischia la cancellazione, però

Come annunciato alcuni mesi fa, la quarta e la quinta stagione di The Witcher sono state girate insieme, dunque non esiste il rischio che la serie venga cancellata da Netflix e lo show giungerà a conclusione, sebbene in anticipo rispetto a quelli che erano i piani originali.

Certo è un peccato che una sequenza di eventi così disastrosi abbia affossato il potenziale di una trasposizione che partiva sotto ottimi auspici, puntando a raccontare le storie di Sapkowski con un grado di fedeltà che tuttavia poi non è stato in realtà riscontrato.

