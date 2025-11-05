Pare che anche Grow a Garden per Roblox avrà il suo film, realizzato da Story Kitchen

Story Kitchen colpisce ancora. Nota per le sue trasposizioni da videogiochi a film , come la recente serie di Tomb Raider, ha deciso di provare il colpaccio creando una pellicola dedicata nientemeno che a Grow a Garden , un gioco per Roblox che ha fatto registrare numeri davvero impressionanti, pur nella sua basilarità. Come non pregustare cosa ci attende sul grande schermo?

Un successo stellare

Grow a Garden vanta oltre 33 miliardi di partite giocate, nonché una fanbase appassionata. L'obiettivo è quello di coltivare giardini, prendendo parte a diverse attività legate alle funzioni sociali di Roblox, tra mondi da decorare e collaborazioni per eventi stagionali.

Un raccolto di Grow a Garden

Creato in soli tre giorni da un adolescente e lanciato lo scorso marzo, è uno dei più grandi fenomeni del mondo videoludico. Pensate che lo scorso agosto è stato capace di raggiungere un picco di 22,3 milioni di giocatori simultanei, superando così il record storico di uno dei titoli più popolari al mondo, Fortnite, che aveva toccato i 15,3 milioni di giocatori contemporanei. A inizio estate, i giocatori connessi a Grow a Garden erano circa due terzi di quelli attivi su Roblox.

"Grow a Garden è esattamente il tipo di mondo immaginifico e pieno di cuore che amiamo adattare," hanno dichiarato i cofondatori di Story Kitchen, Dmitri M. Johnson e Michael Lawrence Goldberg, "una storia positiva, radicata nel gioco, nella creatività e nella comunità."

Non sono stati svelati dettagli sulla trama, ma, secondo quanto riferito, sarà una storia fiabesca per spettatori di tutte le età, incentrata sulla crescita, l'amicizia e la magia che nasce quando si coltiva qualcosa sin dalle sue radici. Attualmente il progetto è nelle sue fasi iniziali e Story Kitchen sta lavorando a stretto contatto con il team creativo del gioco per scrivere una storia che rifletta il DNA ottimista e comunitario di Grow a Garden.

I produttori del film sono Dmitri M. Johnson, Michael Lawrence Goldberg e Timothy I. Stevenson per Story Kitchen, insieme a Jeremy Bolt per JB Pictures. John Gaudiosi e John Benyamine di Moonrock saranno co-produttori, insieme a Elena Sandoval di Story Kitchen. Il progetto è realizzato in collaborazione con Think Influence, che rappresenta i creatori di Grow a Garden.