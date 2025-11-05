La modalità a turni di Pillars of Eternity è stata mostrata in video, con il lancio in beta

La modalità a turni di Pillars of Eternity è stata lanciata in beta . Nessuno se l'aspettava, ma i fan saranno sicuramente felici di poter rigiocare lo splendido gioco di ruolo isometrico di Obsidian Entertainment, sfruttando il nuovo sistema, che avrà sicuramente richiesto un grosso lavoro di bilanciamento, considerando che il sistema di combattimento standard è in tempo reale con pausa tattica.

Il trailer

Per festeggiare la novità è stato pubblicato anche un trailer dedicato, che mostra scene di gameplay della modalità a turni, sia contro nemici generici, sia contro alcuni grossi boss.

"Questa nuova funzionalità permette di vivere Pillars in un modo completamente nuovo, con un sistema di combattimento ripensato da zero per adattarsi a un ritmo e una flessibilità tipici dei giochi a turni." Ha scritto Obsidian nell'annuncio ufficiale del lancio della beta, in cui ha ricordato anche: "Si tratta di una beta pubblica, quindi aspettati la presenza di bug."

Inoltre, ha spiegato che la beta "rimarrà attiva per un po' di tempo, mentre continueremo ad aggiornarla gradualmente in vista del rilascio completo. Raccoglieremo segnalazioni, problemi e suggerimenti durante tutta la fase beta, facendo del nostro meglio per integrare il vostro feedback nella versione finale."

Vediamo come partecipare alla beta su Steam:

Nella Libreria Steam, fate clic con il tasto destro del mouse su Pillars of Eternity e selezionate "Proprietà".

Andate alla scheda "Beta" e, nel menu a tendina accanto a "NONE", selezionate "public_beta".

Chiudete la finestra: il download dell'aggiornamento dovrebbe iniziare automaticamente.

Provando ad avviare il gioco, l'aggiornamento verrà scaricato in automatico.

Insomma, non vi resta che andare a giocare, se già possedete Pillars of Eternity.