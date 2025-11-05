Nel nuovo trailer di Wonder Man si parla finalmente di superpoteri: il tema era rimasto finora sullo sfondo, diciamo così, e ci si chiedeva in che modo gli autori avrebbero gestito la natura metaumana del protagonista, Simon Williams.

Interpretato da Yahya Abdul-Mateen II e ispirato probabilmente alla versione Ultimate dell'eroe, Simon è un attore determinato a ottenere la parte di Wonder Man nel remake di un film diretto dal regista visionario Von Kovak.

Supportato dall'amico Trevor Slattery (Ben Kingsley), il personaggio a quanto pare nasconde un segreto ed è probabile si tratti appunto dei superpoteri. Tuttavia, come li ha ottenuti? E cosa gli permettono di fare?

Lo scopriremo a partire dal prossimo 28 gennaio, quando la nuova serie televisiva Marvel farà il proprio debutto sulla piattaforma streaming Disney+.