Nel nuovo trailer di Wonder Man si parla finalmente di superpoteri: il tema era rimasto finora sullo sfondo, diciamo così, e ci si chiedeva in che modo gli autori avrebbero gestito la natura metaumana del protagonista, Simon Williams.
Interpretato da Yahya Abdul-Mateen II e ispirato probabilmente alla versione Ultimate dell'eroe, Simon è un attore determinato a ottenere la parte di Wonder Man nel remake di un film diretto dal regista visionario Von Kovak.
Supportato dall'amico Trevor Slattery (Ben Kingsley), il personaggio a quanto pare nasconde un segreto ed è probabile si tratti appunto dei superpoteri. Tuttavia, come li ha ottenuti? E cosa gli permettono di fare?
Lo scopriremo a partire dal prossimo 28 gennaio, quando la nuova serie televisiva Marvel farà il proprio debutto sulla piattaforma streaming Disney+.
Una storia nella storia
Mostrata per la prima volta il mese scorso, la serie di Wonder Man adotta un approccio interessante alla narrazione, visto che il film di cui Simon Williams vuole a tutti i costi essere il protagonista riprende l'estetica classica del personaggio Marvel, inclusa la grossa W sul petto.
Sarà dunque interessante vedere in che modo questa storia verrà raccontata nello show, che ha dalla sua un cast composto da interpreti senz'altro capaci e otto episodi per proporci la sua visione di Wonder Man.
Dietro la camera da presa dei primi due episodi troveremo Destin Daniel Cretton, già regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, che si occuperà anche di Spider-Man: Brand New Day.