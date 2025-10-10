Il teaser trailer di Wonder Man mostra per la prima volta la nuova serie TV Marvel

Wonder Man è stato mostrato con un teaser trailer che mostra per la prima volta la nuova serie TV Marvel con Yahya Abdul-Mateen II e Ben Kingsley, in arrivo sulla piattaforma streaming Disney+ il prossimo gennaio.
La sinossi del video parla di come Simon Williams, attore di Hollywood, si ritrovi catapultato nel mondo dei supereroi quando ottiene dei poteri speciali, diventando appunto Wonder Man. Si tratta di una storia che avete già sentito da qualche parte?
Come già accaduto con il Nick Fury di Samuel L. Jackson, il Wonder Man del Marvel Cinematic Universe si basa con ogni probabilità sulla versione Ultimate, che differisce in maniera sostanziale rispetto al personaggio a fumetti creato da Stan Lee, Jack Kirby e Don Heck nel lontano 1964.
In realtà un'interpretazione della versione fumettistica compare proprio nel teaser, con tanto di "W" sul petto e jetpack, sebbene si tratti dell'eroe cinematografico a cui il protagonista finirà evidentemente per ispirarsi nella serie televisiva.
Versioni differenti
In attesa di novità su Avengers: Doomsday, Marvel continua ad attingere ai suoi vari universi fumettistici per dar vita a nuovi personaggi, e nel caso di Wonder Man esistono appunto due versioni molto diverse dell'eroe.
Quella classica del 1964 è un essere fatto di energia ionica e dalla forza paragonabile a quella di Thor, mentre nell'universo Ultimate le cose stanno diversamente: Simon Williams diventa Wonder Man dopo aver assunto una variante del siero del super soldato, come Hulk.