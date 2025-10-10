Vince Zampella si è congratulato per lo straordinario lancio di Battlefield 6: il responsabile della serie Battlefield ha scritto un post per ringraziare il team di sviluppo del gioco e naturalmente la community degli appassionati, che sta supportando il nuovo capitolo con grande entusiasmo.

"Devo prendermi un momento per fare i complimenti agli incredibili team che hanno dato vita a Battlefield 6", ha scritto Zampella in un post su X. "Che viaggio straordinario sono stati questi ultimi anni!"

"I Battlefield Studios hanno messo tutto loro stessi in questo gioco ed è fantastico poter finalmente mostrare i frutti del loro duro lavoro. Ed è solo l'inizio: il meglio deve ancora venire!", ha promesso il fondatore di Respawn Entertainment.

"Devo anche ringraziare la community di Battlefield: i vostri feedback sono stati fondamentali per aiutarci a creare qualcosa di cui tutti possiamo essere orgogliosi! Continuate così: il nostro viaggio insieme è appena cominciato."