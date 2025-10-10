Vince Zampella si è congratulato per lo straordinario lancio di Battlefield 6: il responsabile della serie Battlefield ha scritto un post per ringraziare il team di sviluppo del gioco e naturalmente la community degli appassionati, che sta supportando il nuovo capitolo con grande entusiasmo.
"Devo prendermi un momento per fare i complimenti agli incredibili team che hanno dato vita a Battlefield 6", ha scritto Zampella in un post su X. "Che viaggio straordinario sono stati questi ultimi anni!"
"I Battlefield Studios hanno messo tutto loro stessi in questo gioco ed è fantastico poter finalmente mostrare i frutti del loro duro lavoro. Ed è solo l'inizio: il meglio deve ancora venire!", ha promesso il fondatore di Respawn Entertainment.
"Devo anche ringraziare la community di Battlefield: i vostri feedback sono stati fondamentali per aiutarci a creare qualcosa di cui tutti possiamo essere orgogliosi! Continuate così: il nostro viaggio insieme è appena cominciato."
Una partenza col botto
Zampella ha ragione a volersi congratulare, se consideriamo che Battlefield 6 è partito col botto su Steam, totalizzando oltre 700.000 giocatori contemporanei e facendo meglio di qualsiasi Call of Duty.
Si tratta insomma di un inizio senza dubbio incoraggiante per lo sparatutto prodotto da Electronic Arts, in attesa di un annuncio ufficiale che riveli i numeri esatti di questo lancio.