Battlefield 6 parte con il botto su Steam: oltre 700.000 giocatori contemporanei, meglio di qualsiasi Call of Duty

Battlefield 6 sta registrando una partenza bruciante su Steam: lo sparatutto ha superato i 740.00 giocatori contemporanei a poco più di un'ora dall'apertura dei server su PC.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   10/10/2025
È bastata poco più di un'ora dall'apertura dei server su Steam perché Battlefield 6, il nuovo sparatutto targato EA, registrasse numeri da capogiro. Secondo i dati di SteamDB, al momento della scrittura il gioco ha raggiunto 740.371 utenti simultanei, segnando il miglior debutto della serie sulla piattaforma Valve.

Un risultato che surclassa di gran lunga i precedenti capitoli: Battlefield 2042 e Battlefield V non hanno mai superato i 116.000 giocatori contemporanei, per quanto va precisato che il secondo è arrivato su Steam due anni dopo il lancio, un dettaglio che ne ha inevitabilmente limitato l'impatto iniziale.

Meglio anche di Call of Duty

Al momento, Battlefield 6 ha superato anche i picchi registrati dalla serie Call of Duty su Steam. Più precisamente, ha battuto il record dell'app "Call of Duty", che aggrega i titoli recenti della saga, fermata al picco di circa 491.000 giocatori dopo il lancio di Modern Warfare 2 nel 2022. Anche in questo caso, vanno considerate alcune attenuanti: l'effetto di PC Game Pass sui dati di Black Ops 6 e il fatto che Call of Duty sia tornato su Steam solo negli ultimi anni, dopo un lungo periodo di esclusiva su Battle.net..

Con questi numeri, Battlefield 6 si piazza al quattordicesimo posto nella classifica dei giochi con il picco più alto di utenti simultanei su Steam, subito dietro a Baldur's Gate 3 (875.308), Hogwarts Legacy (879.343) e New World (913.634). E questo è solo l'inizio: con ogni probabilità il numero di giocatori continuerà a crescere anche nelle prossime ore e soprattutto nel weekend, tradizionalmente il momento di maggiore traffico sulla piattaforma.

Al momento non sono ancora disponibili i dati di affluenza su PS5 e Xbox Series X|S, ma se i numeri saranno anche solo, in proporzione, vagamente simili, EA avrà sicuramente motivo di festeggiare da questo lancio.

