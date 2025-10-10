Il fallimento di FBC: Firebreak ha mandato in rosso i bilanci di Remedy, che annuncia perdite

Remedy Entertainment ha ricevuto un duro colpo dal fallimento di FBC: Firebreak , un live service che non ha fatto breccia sul mercato e che ha causto grosse perdite alla compagnia, come ammesso dalla stessa nell'informativa recapitata agli investitori, in cui ha specificato di aspettarsi di andare in perdita per la fine dell'anno fiscale corrente. Considerano che le stime precedenti parlavano di utili, si tratta davvero di un duro colpo.

Vendite deludenti

Purtroppo FBC: Firebreak continua a registrare vendite deludenti e non si intravede alcuna possibilità di recupero.

Gli sviluppatori non hanno specificato l'entità delle perdite previste, limitandosi a dire che, comunque, saranno inferiori rispetto a quelle dell'anno scorso. Per riferimento, nel 2024 Remedy aveva chiuso i bilanci con perdite di 4,3 milioni di euro.FBC: Firebreak, la recensione del controverso spin-off multiplayer di Control Purtroppo FBC: Firebreak ha ricevuto molte recensioni negative al momento dell'uscita, facendo scappare gli utenti già poco convinti da uno sparatutto online della casa di Control e Alan Wake. Gli aggiornamenti successivi hanno migliorato leggermente la situazione, ma non c'è stato il recupero sperato e le vendite si sono arenate. Di conseguenza, Remedy ha ridotto le aspettative di vendita a lungo termine e ha deciso di svalutare una parte significativa dei costi di sviluppo e pubblicazione capitalizzati del gioco, pari a 14,9 milioni di euro.

Nonostante ciò, Remedy ha precisato che non ha intenzione di abbandonare FBC: Firebreak: continuerà a svilupparlo, ma tenendo conto delle nuove previsioni di vendita più basse.