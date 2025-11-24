Remedy ha rinviato il grosso aggiornamento di FBC: Firebreak al 2026, ma avrà anche una nuova modalità

Anche per questo motivo ha deciso di posticiparlo, con il nuovo periodo di uscita previsto ora per gennaio 2026 , in modo da avere il tempo di fare le cose nel migliore dei modi e ampliare anche i contenuti previsti all'interno del pacchetto.

Considerando le difficoltà iniziali di FBC: Firebreak, che come abbiamo visto ha comportato anche delle perdite per Remedy , l'aggiornamento Rogue Protocol ha un'importanza fondamentale per rilanciare questo sparatutto cooperativo legato al mondo di Control , dunque il team finlandese ci sta puntando veramente tanto.

FBC: Firebreak doveva ricevere in questo periodo il grosso aggiornamento Rogue Protocol , che dovrebbe rappresentare un elemento di enorme importanza nell'economia generale del gioco, vista la quantità di novità e contenuti promessi, ma Remedy ha annunciato il rinvio dell'update all'anno prossimo , con una mossa che però risulta legata alla volontà di renderlo ancora più ampio.

Intanto c'è la chat vocale cross-platform

Se non altro, in queste ore è stato lanciato un update più piccolo ma molto atteso dai giocatori, con l'aggiunta della chat vocale cross-platform all'interno di FBC: Firebreak, caratteristica che è stata inserita in maniera prioritaria ma che sarebbe dovuta arrivare con l'espansione maggiore.

"L'aggiornamento principale di Rogue Protocol, originariamente previsto per essere lanciato insieme ad esso, necessita ancora di un po' di tempo", ha scritto lo studio, spiegando il fatto che la chat vocale non è arrivata accompagnata da tutto il resto dell'update. "Ora puntiamo a pubblicare Rogue Protocol nel gennaio 2026".

Secondo la dichiarazione di Remedy, l'aggiornamento sta richiedendo più tempo del previsto perché introduce una modalità di gioco completamente nuova e il team vuole assicurarsi che l'esperienza sia "rifinita, equilibrata e degna del vostro tempo".

La nuova modalità si chiama Endless Shift, ovvero un "turno infinto" in cui gli operatori devono sopravvivere il più a lungo possibile all'interno di un'arena con ondate progressive di nemici sempre più potenti, caratterizzata anche da un nuovo sistema di upgrade e ricompense esclusive.

"Dopo ogni ondata, raccoglierete della Corruzione, uno strano residuo lasciato dai nemici sconfitti. Questa energia può essere spesa tra un round e l'altro per sbloccare potenti potenziamenti, armi e miglioramenti, consentendovi di creare una configurazione completamente nuova ad ogni partita", hanno spiegato gli sviluppatori.

Inoltre, quello che viene conquistato nella modalità Endless Shift può essere utilizzato nella modalità principale, con alcune connessioni che possono emergere tra una e l'altra.