Yoji Shinkawa, l’artista dietro Hideo Kojima

Spesso noi giocatori diamo per scontato molte cose. Ci dimentichiamo che a comporre un videogioco non sono solo meccaniche e grafica, interattività e mondo di gioco, ma anche elementi che vengono considerati fin troppo spesso "accessori", pur essendo, di fatto, indispensabili. Tra la progettazione del suono, l'interfaccia di gioco e il montaggio si cela, forse ancora più nascosta degli altri, la locandina. Non si dovrebbe mai scegliere il libro dalla copertina, ma è indubbio che essa faccia tutta la differenza del mondo quando ci si trova davanti a una libreria (fisica o digitale che sia) piena di opere che scalciano per essere selezionate come prossima fuga liberatoria del fruitore.

L'artwork promozionale è, solitamente, uno dei primissimi contatti che abbiamo con un titolo. In una sola immagine è racchiusa l'intera essenza di un'opera, quello che vuole comunicare e come intende farlo. Di artisti iconici che hanno realizzato locandine senza tempo la storia videoludica ne ha a volontà, ma in pochi hanno lasciato un segno tanto incisivo quanto Yoji Shinkawa, la mano dietro il comparto artistico di Metal Gear Solid, Death Stranding e (con molta probabilità) i futuri OD e Physint.

Proprio nei giorni scorsi approdato al Lucca Comics & Games 2025 assieme al suo collaboratore storico Hideo Kojima, cogliamo l'occasione per ripercorrere la carriera dell'artista attraverso le sue incredibili illustrazioni.