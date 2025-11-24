Tim Cook dovrebbe restare CEO almeno fino a metà 2026, ma in Apple non emergono segnali rilevanti di dimissioni

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato delle ipotetiche dimissioni di Tim Cook , previste - secondo indiscrezioni - per il prossimo anno. Ipotetiche, sì, perché in realtà non vi è alcuna dichiarazione o conferma ufficiale che lasci pensare concretamente a un passo simile. O almeno, non per il prossimo anno. A fare un po' più di chiarezza è Mark Gurman di Bloomberg, secondo il quale le precedenti informazioni del Financial Times sono "premature" e non corrette. Vediamo meglio i dettagli.

Un ritiro incerto

Facendo un breve riepilogo, secondo quanto riportato in precedenza, si ipotizza che Apple nominerà un nuovo CEO prima della prossima relazione sugli utili a fine gennaio. Un periodo simile sarebbe "strategico", in quanto consentirebbe una transizione più fluida in vista della conferenza WWDC a giugno e l'evento iPhone a settembre. Gurman ha commentato ciò, sostenendo che sarebbe sorpreso se Cook si dimettesse realmente tra la fine di gennaio e giugno del 2026. Ha poi scritto di non credere a un'uscita di scena entro la metà del prossimo anno, ritenendola improbabile.

Tim Cook

"Sulla base di tutto ciò che ho appreso nelle ultime settimane, non credo che un suo ritiro entro la metà del prossimo anno sia probabile", ha detto. "In realtà, sarei sorpreso se Cook si dimettesse nei tempi indicati dal FT".

Ha poi riferito che ci sono stati pochi segnali interni che Cook stia per dimettersi, il che smentisce ulteriormente le voci precedenti, in un certo senso. Secondo Gurman, le ipotesi del Financial Times sono "premature" e non corrette.