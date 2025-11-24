La demo di Onimusha 2: Samurai's Destiny è disponibile su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch

Capcom ha pubblicato una demo della remaster Onimusha 2: Samurai's Destiny 2 , ora disponibile per PS4, Xbox One, PC (via Steam) e Nintendo Switch.

I link per scaricare la demo

Se siete interessati, potrete scaricare la demo dal PlayStation Store in versione PS4, su Xbox Store in versione Xbox One, sull'eShop per Switch 1 e infine su Steam per PC. La demo include le prime sezioni della campagna, con la possibilità di prendere dimestichezza con i comandi e le meccaniche di gioco. Tuttavia, Capcom ha precisato che i dati di salvataggio di questa versione di prova non saranno trasferibili al gioco completo.

L'arrivo della demo capita a fagiolo: proprio in questi giorni è stato rimosso Denuvo dalla versione PC di Onimusha 2: Samurai's Destiny e il titolo è in offerta su Steam e Xbox Store con il 20% di sconto a 23,99 euro. Su PlayStation Store ed eShop, invece, il titolo è in promozione solo se acquistato in bundle con la remaster del primo capitolo a 29,24 euro.

Onimusha 2: Samurai's Destiny segue la storia di Jubei Yagyu, un maestro spadaccino in cerca di vendetta dopo che il suo villaggio viene distrutto dalle forze demoniache di Nobunaga Oda. Il titolo mantiene la sua struttura originale, ma introduce miglioramenti grafici e di gameplay. Tra le novità ci sono texture più definite, illuminazione migliorata, salvataggi automatici e una modalità di difficoltà estrema chiamata "Inferno". Inoltre, è stata aggiunta una galleria con oltre 100 artwork e minigiochi accessibili fin dall'inizio.