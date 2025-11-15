Apple, Tim Cook si prepara a lasciare il suo ruolo di CEO: John Ternus tra i possibili candidati

La successione dell'attuale CEO di Apple, Tim Cook, non è una vera e propria novità. Tuttavia, secondo nuove indiscrezioni, l'azienda di Cupertino starebbe velocizzando la transizione, con Tim Cook che potrebbe lasciare Apple già il prossimo anno. Per ora non sono stati condivisi troppi dettagli al riguardo, infatti non sarebbe stata presa ancora una decisione definitiva, ma tra i nomi più probabili è presente John Ternus.

Tim Cook potrebbe lasciare Apple nel 2026 Le informazioni sono state condivise dal Financial Times. Sembra che nelle ultime settimane, infatti, Apple abbia deciso di velocizzare le attività legate alla successione dopo le dimissioni di Tim Cook. Per ora non sono state prese delle decisioni concrete, ma il candidato più probabile sarà John Ternus, Senior Vice President of Hardware Engineering. Non sappiamo quali siano i motivi di questa accelerazione improvvisa, ma pare non abbia alcun nesso con le prestazioni dell'azienda (anzi). John ternus tra i possibili CEO di Apple "Persone vicine ad Apple affermano che la transizione pianificata da tempo non è legata alle prestazioni attuali dell'azienda, che si prepara a un periodo di vendite di fine anno destinato a essere da record per iPhone", si legge. "È improbabile che l'azienda nomini un nuovo CEO prima del suo prossimo rapporto sui guadagni, previsto per la fine di gennaio, che copre il periodo critico delle festività."