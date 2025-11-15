1

Apple, Tim Cook si prepara a lasciare il suo ruolo di CEO: John Ternus tra i possibili candidati

Secondo alcune fonti, le attività di successione dopo Tim Cook avrebbero subito un'accelerazione, con John Ternus tra i candidati principali per guidare Apple il prossimo anno.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   15/11/2025
Tim Cook

La successione dell'attuale CEO di Apple, Tim Cook, non è una vera e propria novità. Tuttavia, secondo nuove indiscrezioni, l'azienda di Cupertino starebbe velocizzando la transizione, con Tim Cook che potrebbe lasciare Apple già il prossimo anno. Per ora non sono stati condivisi troppi dettagli al riguardo, infatti non sarebbe stata presa ancora una decisione definitiva, ma tra i nomi più probabili è presente John Ternus.

Tim Cook potrebbe lasciare Apple nel 2026

Le informazioni sono state condivise dal Financial Times. Sembra che nelle ultime settimane, infatti, Apple abbia deciso di velocizzare le attività legate alla successione dopo le dimissioni di Tim Cook. Per ora non sono state prese delle decisioni concrete, ma il candidato più probabile sarà John Ternus, Senior Vice President of Hardware Engineering. Non sappiamo quali siano i motivi di questa accelerazione improvvisa, ma pare non abbia alcun nesso con le prestazioni dell'azienda (anzi).

John ternus tra i possibili CEO di Apple
John ternus tra i possibili CEO di Apple

"Persone vicine ad Apple affermano che la transizione pianificata da tempo non è legata alle prestazioni attuali dell'azienda, che si prepara a un periodo di vendite di fine anno destinato a essere da record per iPhone", si legge. "È improbabile che l'azienda nomini un nuovo CEO prima del suo prossimo rapporto sui guadagni, previsto per la fine di gennaio, che copre il periodo critico delle festività."

Il ritiro di Jeff Williams e i piani futuri

Questa notizia arriva poco dopo l'addio ufficiale di Jeff Williams. Ricordiamo infatti che il Chief Operating Officer ha annunciato le sue dimissioni lo scorso luglio, il cui successore è ora Sabih Khan.

Jeff Williams lascia Apple dopo 27 anni: il nuovo COO sarà Sabih Khan Jeff Williams lascia Apple dopo 27 anni: il nuovo COO sarà Sabih Khan

Per molti anni, Williams è stato un collaboratore di fiducia di Tim Cook e ha contribuito fortemente alla supply chain globale. Non resta quindi che fare maggiore chiarezza sui futuri piani di Apple e sul cambio di vertice. Voi che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

#Apple #Tecnologia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Apple, Tim Cook si prepara a lasciare il suo ruolo di CEO: John Ternus tra i possibili candidati