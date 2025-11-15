Leggende Pokémon Z-A e le esclusive Nintendo continuano a dominare l'eShop di Switch

Come ogni sabato, è arrivata la classifica dei giochi più venduti in formato digitale sull'eShop di Nintendo Switch, che conferma ancora una volta il dominio delle esclusive Nintendo. In cima troviamo Leggende Pokémon: Z-A, il nuovo titolo di Game Freak, che ha conquistato la vetta già dalla settimana precedente al lancio grazie ai preload delle copie digitali e sembra proprio non voler rallentare, soprattutto ora che ci avviciniamo al periodo dello shopping natalizio.
Le restanti posizioni del podio non sorprendono: il bundle con Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 si piazza al secondo posto, mentre Animal Crossing: New Horizons conquista il terzo, complice l'annuncio della Nintendo Switch 2 Edition che ha spinto le vendite.
Difficile tenere testa alle esclusive Nintendo
Per trovare titoli di terze parti bisogna scendere più in basso: Minecraft è sesto, Hogwarts Legacy settimo e Winter Burrow nono (e primo nella classifica dei titoli solo digitali). Il resto della top 10 è interamente occupato da produzioni Nintendo, a conferma della forza delle sue IP.
Segue la classifica generale dell'eShop:
- Leggende Pokémon: Z-A
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- Animal Crossing: New Horizons
- Super Smash Bros. Ultimate
- Super Mario Party Jamboree
- Minecraft
- Hogwarts Legacy Edizione Deluxe
- Winter Burrow
- Mario Kart 8 Deluxe
- Super Mario Galaxy 2
- Nintendo Switch Sports
- Leggende Pokémon: Arceus
- Hades 2
- Super Mario Bros. Wonder
- Kingdom Hearts Intergrum Masterpiece for Cloud
- Dragon Quest III Remake HD-2D
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild
- Tiny Bookshop
- Stardew Valley
- Just Dance Edizione 2026
Ecco invece la top 20 dei giochi venduti esclusivamente in formato digitale:
- Winter Burrow
- Super Mario Galaxy 2
- Hades 2
- Tiny Bookshop
- Stardew Valley
- Super Mario Galaxy
- Hollow Knight: Silksong
- Hollow Knight
- Plants vs. Zombies: Replanted
- Inazuma Eleven: Victory Road
- Windswept
- Disney Dreamlight Valley
- Dinkum
- PowerWash Simulator
- Terraria
- Deltarune
- Absolum
- The Jackbox Party Pack 11
- The Last Remnant Remastered
- Hitman: Absolution