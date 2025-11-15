Leggende Pokémon Z-A e le esclusive Nintendo continuano a dominare l'eShop di Switch

Come ogni sabato, è arrivata la classifica dei giochi più venduti in formato digitale sull' eShop di Nintendo Switch , che conferma ancora una volta il dominio delle esclusive Nintendo. In cima troviamo Leggende Pokémon: Z-A , il nuovo titolo di Game Freak, che ha conquistato la vetta già dalla settimana precedente al lancio grazie ai preload delle copie digitali e sembra proprio non voler rallentare, soprattutto ora che ci avviciniamo al periodo dello shopping natalizio.

Difficile tenere testa alle esclusive Nintendo

Per trovare titoli di terze parti bisogna scendere più in basso: Minecraft è sesto, Hogwarts Legacy settimo e Winter Burrow nono (e primo nella classifica dei titoli solo digitali). Il resto della top 10 è interamente occupato da produzioni Nintendo, a conferma della forza delle sue IP.

Segue la classifica generale dell'eShop:

Leggende Pokémon: Z-A Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 Animal Crossing: New Horizons Super Smash Bros. Ultimate Super Mario Party Jamboree Minecraft Hogwarts Legacy Edizione Deluxe Winter Burrow Mario Kart 8 Deluxe Super Mario Galaxy 2 Nintendo Switch Sports Leggende Pokémon: Arceus Hades 2 Super Mario Bros. Wonder Kingdom Hearts Intergrum Masterpiece for Cloud Dragon Quest III Remake HD-2D The Legend of Zelda: Breath of the Wild Tiny Bookshop Stardew Valley Just Dance Edizione 2026

Ecco invece la top 20 dei giochi venduti esclusivamente in formato digitale: