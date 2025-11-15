4

Leggende Pokémon Z-A e le esclusive Nintendo continuano a dominare l'eShop di Switch

Leggende Pokémon: Z-A domina l'eShop di Switch 1 per l'ennesima volta, mentre Winter Burrow guida la classifica dei titoli solo digitali.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   15/11/2025
Mega Salamance in Leggende Pokémon: Z-A

Come ogni sabato, è arrivata la classifica dei giochi più venduti in formato digitale sull'eShop di Nintendo Switch, che conferma ancora una volta il dominio delle esclusive Nintendo. In cima troviamo Leggende Pokémon: Z-A, il nuovo titolo di Game Freak, che ha conquistato la vetta già dalla settimana precedente al lancio grazie ai preload delle copie digitali e sembra proprio non voler rallentare, soprattutto ora che ci avviciniamo al periodo dello shopping natalizio.

Le restanti posizioni del podio non sorprendono: il bundle con Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 si piazza al secondo posto, mentre Animal Crossing: New Horizons conquista il terzo, complice l'annuncio della Nintendo Switch 2 Edition che ha spinto le vendite.

Difficile tenere testa alle esclusive Nintendo

Per trovare titoli di terze parti bisogna scendere più in basso: Minecraft è sesto, Hogwarts Legacy settimo e Winter Burrow nono (e primo nella classifica dei titoli solo digitali). Il resto della top 10 è interamente occupato da produzioni Nintendo, a conferma della forza delle sue IP.

Segue la classifica generale dell'eShop:

  1. Leggende Pokémon: Z-A
  2. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
  3. Animal Crossing: New Horizons
  4. Super Smash Bros. Ultimate
  5. Super Mario Party Jamboree
  6. Minecraft
  7. Hogwarts Legacy Edizione Deluxe
  8. Winter Burrow
  9. Mario Kart 8 Deluxe
  10. Super Mario Galaxy 2
  11. Nintendo Switch Sports
  12. Leggende Pokémon: Arceus
  13. Hades 2
  14. Super Mario Bros. Wonder
  15. Kingdom Hearts Intergrum Masterpiece for Cloud
  16. Dragon Quest III Remake HD-2D
  17. The Legend of Zelda: Breath of the Wild
  18. Tiny Bookshop
  19. Stardew Valley
  20. Just Dance Edizione 2026

Ecco invece la top 20 dei giochi venduti esclusivamente in formato digitale:

  1. Winter Burrow
  2. Super Mario Galaxy 2
  3. Hades 2
  4. Tiny Bookshop
  5. Stardew Valley
  6. Super Mario Galaxy
  7. Hollow Knight: Silksong
  8. Hollow Knight
  9. Plants vs. Zombies: Replanted
  10. Inazuma Eleven: Victory Road
  11. Windswept
  12. Disney Dreamlight Valley
  13. Dinkum
  14. PowerWash Simulator
  15. Terraria
  16. Deltarune
  17. Absolum
  18. The Jackbox Party Pack 11
  19. The Last Remnant Remastered
  20. Hitman: Absolution
