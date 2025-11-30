4

Metroid Prime 4: Beyond supera Kirby Air Riders nella classifica eShop di Nintendo Switch 2

Anche la versione Nintendo Switch 2 di Metroid Prime 4: Beyond ha già conquistato la vetta della classifica eShop, superando in questo caso le vendite di Kirby Air Riders.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   30/11/2025
Samus Aran in Metroid Prime 4: Beyond

Metroid Prime 4: Beyond ha superato Kirby Air Riders, conquistando la vetta della classifica eShop di Nintendo Switch 2 grazie alle sole prenotazioni: un fenomeno a cui abbiamo già assistito in precedenza per i titoli più attesi dagli utenti.

  1. Metroid Prime 4: Beyond
  2. Kirby Air Riders
  3. Leggende Pokémon: Legends: Z-A
  4. Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio
  5. Donkey Kong Bananza
  6. Super Mario Party Jamboree - NS2 Edition + Jamboree TV
  7. Madden NFL 26
  8. Mario Kart World
  9. Octopath Traveler 0 Digital Deluxe Edition
  10. Hades 2

La possibilità di scaricare i dati in anticipo, così da poter cominciare la campagna senza attese, rappresenta senz'altro un notevole incentivo all'acquisto, e la nuova avventura di Samus Aran ha confermato questa tendenza sia nella classifica dei giochi per Nintendo Switch 2 che in quella per Nintendo Switch.

Metroid Prime 4: Beyond è il più venduto su Nintendo eShop, già prima dell'uscita

Lo stesso sta accadendo a Octopath Traveler 0, che compare al penultimo posto della top 10 con la sua Digital Deluxe Edition, mentre a chiudere la classifica troviamo stavolta lo splendido Hades 2.

La classifica digitale

Ecco, sempre a proposito dello splendido Hades 2, il titolo di Supergiant Games ha conquistato la testa della classifica relativa ai giochi per Nintendo Switch 2 disponibili nel solo formato digitale, seguito da Tomb Raider: Definitive Edition e da Hollow Knight: Silksong.

  1. Hades 2
  2. Tomb Raider: Definitive Edition
  3. Hollow Knight: Silksong - NS2 Edition
  4. Overcooked 2 - Nintendo Switch 2 Edition
  5. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles - NS2 Edition
  6. Inazuma Eleven: Victory Road
  7. Plants Vs. Zombies: Replanted
  8. Ball x Pit - NS2 Edition
  9. Kunitsu-Gami: Path of the Goddess
  10. Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo - NS2 Edition
#Classifica #Nintendo eShop
