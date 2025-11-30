Metroid Prime 4: Beyond supera Kirby Air Riders nella classifica eShop di Nintendo Switch 2

Metroid Prime 4: Beyond ha superato Kirby Air Riders, conquistando la vetta della classifica eShop di Nintendo Switch 2 grazie alle sole prenotazioni: un fenomeno a cui abbiamo già assistito in precedenza per i titoli più attesi dagli utenti.
- Metroid Prime 4: Beyond
- Kirby Air Riders
- Leggende Pokémon: Legends: Z-A
- Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio
- Donkey Kong Bananza
- Super Mario Party Jamboree - NS2 Edition + Jamboree TV
- Madden NFL 26
- Mario Kart World
- Octopath Traveler 0 Digital Deluxe Edition
- Hades 2
La possibilità di scaricare i dati in anticipo, così da poter cominciare la campagna senza attese, rappresenta senz'altro un notevole incentivo all'acquisto, e la nuova avventura di Samus Aran ha confermato questa tendenza sia nella classifica dei giochi per Nintendo Switch 2 che in quella per Nintendo Switch.
Lo stesso sta accadendo a Octopath Traveler 0, che compare al penultimo posto della top 10 con la sua Digital Deluxe Edition, mentre a chiudere la classifica troviamo stavolta lo splendido Hades 2.
La classifica digitale
Ecco, sempre a proposito dello splendido Hades 2, il titolo di Supergiant Games ha conquistato la testa della classifica relativa ai giochi per Nintendo Switch 2 disponibili nel solo formato digitale, seguito da Tomb Raider: Definitive Edition e da Hollow Knight: Silksong.
- Hades 2
- Tomb Raider: Definitive Edition
- Hollow Knight: Silksong - NS2 Edition
- Overcooked 2 - Nintendo Switch 2 Edition
- Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles - NS2 Edition
- Inazuma Eleven: Victory Road
- Plants Vs. Zombies: Replanted
- Ball x Pit - NS2 Edition
- Kunitsu-Gami: Path of the Goddess
- Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo - NS2 Edition