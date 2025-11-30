Metroid Prime 4: Beyond supera Kirby Air Riders nella classifica eShop di Nintendo Switch 2

Metroid Prime 4: Beyond ha superato Kirby Air Riders, conquistando la vetta della classifica eShop di Nintendo Switch 2 grazie alle sole prenotazioni: un fenomeno a cui abbiamo già assistito in precedenza per i titoli più attesi dagli utenti.

Metroid Prime 4: Beyond Kirby Air Riders Leggende Pokémon: Legends: Z-A Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio Donkey Kong Bananza Super Mario Party Jamboree - NS2 Edition + Jamboree TV Madden NFL 26 Mario Kart World Octopath Traveler 0 Digital Deluxe Edition Hades 2

La possibilità di scaricare i dati in anticipo, così da poter cominciare la campagna senza attese, rappresenta senz'altro un notevole incentivo all'acquisto, e la nuova avventura di Samus Aran ha confermato questa tendenza sia nella classifica dei giochi per Nintendo Switch 2 che in quella per Nintendo Switch.

Lo stesso sta accadendo a Octopath Traveler 0, che compare al penultimo posto della top 10 con la sua Digital Deluxe Edition, mentre a chiudere la classifica troviamo stavolta lo splendido Hades 2.