Batman: Arkham Asylum avrà la sua Gotham City grazie a un modder

Il modder sta infatti lavorando a una nuova campagna di Batman: Arkham Knight che possa integrare diverse novità anche sotto il profilo del gameplay: un'impresa senza dubbio ambiziosa, specie considerando che nel caso del terzo capitolo della saga non sono disponibili strumenti di modding altrettanto potenti.

Come si può vedere nel video qui sotto, per il momento il progetto si trova ancora nelle fasi iniziali , ma l'autore è già riuscito a implementare diversi dettagli ed effetti come la pioggia o i riflessi sulle vetrate, sebbene attualmente il suo focus principale sia un altro.

Sfruttando i nuovi strumenti di modding a disposizione per il gioco, il proprietario del canale YouTube GPUnity si è messo appunto a ricreare l'iconico scenario, stravolgendo le regole di Arkham Asylum e consentendo al protagonista di esplorare la città anziché limitarsi al celebre manicomio criminale.

Un modder sta costruendo Gotham City in Batman: Arkham Asylum , il primo capitolo della straordinaria trilogia che Rocksteady Studios ha dedicato al Cavaliere Oscuro, e che a differenza degli altri episodi non includeva uno scenario open world.

Se non lo fa Rocksteady, ci pensano gli utenti

Sembra che Rocksteady stia lavorando a un nuovo Batman dopo aver passato diversi anni sullo sfortunato Suicide Squad: Kill the Justice League, ma considerando che Arkham Knight è stato pubblicato nell'ormai lontano 2015, questa situazione sembra aver ridefinito il concetto di "occasione sprecata".

Lo studio inglese poteva infatti contare su di una base solidissima e su vendite eccellenti, ma anziché continuare la saga dedicata all'Uomo Pipistrello, magari ripartendo dal pur ottimo Origins di WB Games, ha preferito (oppure le è stato imposto: non lo sapremo mai) puntare sui live service con risultati terribili e bruciando anni.