1

Resident Evil: Survival Unit include tre personaggi non ancora annunciati

Stando a quanto scoperto da alcuni dataminer, Resident Evil: Survival Unit include tre personaggi che non sono ancora stati annunciati: ecco di chi si tratta.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   30/11/2025
Jill Valentine in Resident Evil: Survival Unit
Resident Evil: Survival Unit
Resident Evil: Survival Unit
News Video Immagini

A quanto pare Resident Evil: Survival Unit include tre personaggi non ancora annunciati, che sono stati scoperti tra i file del gioco da alcuni dataminer: si tratta di Chris Redfield, Excella Gionne e una versione adulta di Sherry Birkin.

Attualmente il roster del mobile game basato sulla serie Capcom include volti più o meno noti appartenenti ai diversi capitoli della saga, da Leon Kennedy a Claire Redfield, da Ada Wong a Carlos Oliveira, passando per figure come Alyssa Ashcroft, Marvin Branagh e Brad Vickers.

Un totale di diciannove personaggi che però, a quanto pare, presto potrebbe vedere l'arrivo di tre new entry particolarmente interessanti per gli appassionati di Resident Evil, almeno a giudicare dalla skin che sono state ritrovate nel backend della versione Android del gioco.

Resident Evil Survival Unit viene sempre più scaricato e gli autori vi danno un codice regalo Resident Evil Survival Unit viene sempre più scaricato e gli autori vi danno un codice regalo

Peraltro il rumor arriva a poche ore dall'annuncio dei due milioni di download fra App Store e Google Play: un segno evidente che lo spin-off sta riscuotendo un certo successo.

Un'esperienza mobile inedita

Resident Evil: Survival Unit è disponibile dal 18 novembre ed è finito rapidamente sotto i riflettori, forse per via della sua peculiare struttura "mista", che mette insieme sequenze strategiche, momenti da city builder e missioni vicine alla formula di Resident Evil.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Peraltro, oltre ai tre personaggi già citati i dataminer hanno trovato tra i file del gioco anche dei riferimenti a un nuovo mostro che pare sia stato creato appositamente per questo mobile game, e che dovrebbe chiamarsi "Mortem".

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Resident Evil: Survival Unit include tre personaggi non ancora annunciati