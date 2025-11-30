Peraltro il rumor arriva a poche ore dall'annuncio dei due milioni di download fra App Store e Google Play : un segno evidente che lo spin-off sta riscuotendo un certo successo.

Resident Evil Survival Unit viene sempre più scaricato e gli autori vi danno un codice regalo

Un totale di diciannove personaggi che però, a quanto pare, presto potrebbe vedere l'arrivo di tre new entry particolarmente interessanti per gli appassionati di Resident Evil, almeno a giudicare dalla skin che sono state ritrovate nel backend della versione Android del gioco.

Attualmente il roster del mobile game basato sulla serie Capcom include volti più o meno noti appartenenti ai diversi capitoli della saga, da Leon Kennedy a Claire Redfield, da Ada Wong a Carlos Oliveira , passando per figure come Alyssa Ashcroft, Marvin Branagh e Brad Vickers.

A quanto pare Resident Evil: Survival Unit include tre personaggi non ancora annunciati , che sono stati scoperti tra i file del gioco da alcuni dataminer: si tratta di Chris Redfield, Excella Gionne e una versione adulta di Sherry Birkin .

Un'esperienza mobile inedita

Resident Evil: Survival Unit è disponibile dal 18 novembre ed è finito rapidamente sotto i riflettori, forse per via della sua peculiare struttura "mista", che mette insieme sequenze strategiche, momenti da city builder e missioni vicine alla formula di Resident Evil.

Peraltro, oltre ai tre personaggi già citati i dataminer hanno trovato tra i file del gioco anche dei riferimenti a un nuovo mostro che pare sia stato creato appositamente per questo mobile game, e che dovrebbe chiamarsi "Mortem".