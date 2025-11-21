Le migliori offerte sulle console PlayStation 5 sono ora disponibili su Amazon per il Black Friday

Questa varietà di proposte permette di scegliere la soluzione più adatta alle vostre esigenze , sia che preferiate un modello digitale più essenziale, una versione standard più versatile o la nuova PlayStation 5 Pro, pensata per garantire performance superiori. Gli aggiornamenti hardware della generazione attuale continuano a fare la differenza, con l'SSD ad altissima velocità che riduce i caricamenti, l'audio 3D che amplifica l'immersione e il controller DualSense che aggiunge uno strato tattile a ogni gioco grazie al feedback aptico e ai grilletti adattivi. Ogni configurazione mantiene dunque il cuore tecnologico che ha caratterizzato la generazione, differenziandosi solo per capacità di archiviazione e dotazione inclusa.

Le offerte dedicate al mondo PlayStation sono tra le più rilevanti di questo Black Friday, con sconti che coinvolgono praticamente ogni configurazione della console. La PlayStation 5 Pro 2 TB scende da 799,99€ a 699,99€ con una riduzione del 13%, mentre il bundle PS5 con EA SPORTS FC 26 passa da 549,99€ a 449,00€ con uno sconto del 18%. L'edizione digitale con FC 26 offre un ribasso ancor più marcato, da 499,99€ a 349,99€ per un taglio del 30%, identico a quello applicato alla PS5 Digital 825 GB con Fortnite Flowering Chaos . Le versioni standard da 1 TB e i bundle con NBA 2K26 registrano invece un calo da 549,99€ a 449,99€, con una riduzione del 18%, mentre il bundle digitale con due DualSense scende da 546,95€ a 399,99€, pari a un taglio del 27%. Potete vedere tutte le offerte da questo link oppure tramite il box sottostante.

Vantaggi reali per chi vuole entrare o espandere il proprio ecosistema PlayStation

I bundle con Fortnite Flowering Chaos e EA SPORTS FC 26 permettono di iniziare subito a giocare senza ulteriori acquisti, offrendo contenuti digitali aggiuntivi o un titolo di punta aggiornato alla stagione. L'edizione con due DualSense rappresenta invece una scelta strategica per chi ama giocare in compagnia, perché il secondo controller incluso amplia immediatamente le possibilità multigiocatore senza costi extra. Allo stesso modo, chi punta alla versione Pro trova in questi giorni l'occasione più favorevole per accedere a un hardware più performante e preparato ai titoli futuri.

Il ventaglio di sconti si rivolge sia ai nuovi utenti sia a chi possiede già una console e vuole aggiornare la propria dotazione. I tagli sui bundle permettono di ottenere più valore rispetto al prezzo d'ingresso, mentre le versioni digitali e standard offrono una soluzione più semplice per aggiornare il proprio setup con un investimento ridotto. Le offerte del Black Friday rappresentano quindi il momento più conveniente dell'anno per migliorare la vostra esperienza di gioco, scegliere la configurazione più adeguata e prepararvi a una stagione ricca di novità.