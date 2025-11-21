The Last of Us Parte 2 Remastered è in offerta al prezzo minimo storico su Amazon per il Black Friday

Proseguono i saldi del Black Friday di Amazon , così come le nostre segnalazioni sulle promozioni più interessanti del momento. Tra i videogiochi in sconto troviamo anche The Last of Us Parte 2 Remastered per PS5, ora al suo prezzo minimo storico sulla piattaforma. Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina dedicata all'offerta da qui , oppure cliccando sul box sottostante. Al momento il gioco viene venduto a 29,99 euro , con uno sconto del 41% rispetto al prezzo consigliato di 50,99 euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con consegna gratuita in tempi rapidi per gli iscritti a Prime.

Una veste grafica aggiornata e nuovi contenuti rispetto all'originale per PS4

The Last of Us Parte 2 Remastered è la nuova edizione del celebre titolo di Naughty Dog realizzata per sfruttare l'hardware di PS5. Presenta risoluzione e framerate maggiori, tempi di caricamento ridotti, supporto al VRR, nonché una serie di contenuti extra inediti.

In particolare, Senza Ritorno è probabilmente la novità maggiore: si tratta di una modalità sopravvivenza slegata dall'avventura con meccaniche roguelike, ovvero in caso di game over i progressi verranno azzerati e i giocatori saranno costretti a iniziare da capo, e che già da sola potrebbe offrire decine di ore di divertimento.

La sezione Livelli Perduti, invece, permette di esplorare le versioni preliminari di tre scenari non inclusi nel gioco originale: Fogne, Festa a Jackson e Caccia al Cinghiale. Inoltre, sono stati aggiunte ore di commenti degli sviluppatori che sarà possibile ascoltare mentre giochiamo la campagna, una modalità libera con la chitarra e quella Speedrun con classifiche online per i giocatori che vogliono mettersi alla prova, completando il titolo nel minor tempo possibile.