The Last of Us Parte 2 Remastered è in offerta al prezzo minimo storico su Amazon per il Black Friday

Proseguono i saldi del Black Friday di Amazon, così come le nostre segnalazioni sulle promozioni più interessanti del momento. Tra i videogiochi in sconto troviamo anche The Last of Us Parte 2 Remastered per PS5, ora al suo prezzo minimo storico sulla piattaforma. Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina dedicata all'offerta da qui, oppure cliccando sul box sottostante. Al momento il gioco viene venduto a 29,99 euro, con uno sconto del 41% rispetto al prezzo consigliato di 50,99 euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con consegna gratuita in tempi rapidi per gli iscritti a Prime.
Una veste grafica aggiornata e nuovi contenuti rispetto all'originale per PS4
The Last of Us Parte 2 Remastered è la nuova edizione del celebre titolo di Naughty Dog realizzata per sfruttare l'hardware di PS5. Presenta risoluzione e framerate maggiori, tempi di caricamento ridotti, supporto al VRR, nonché una serie di contenuti extra inediti.
In particolare, Senza Ritorno è probabilmente la novità maggiore: si tratta di una modalità sopravvivenza slegata dall'avventura con meccaniche roguelike, ovvero in caso di game over i progressi verranno azzerati e i giocatori saranno costretti a iniziare da capo, e che già da sola potrebbe offrire decine di ore di divertimento.
La sezione Livelli Perduti, invece, permette di esplorare le versioni preliminari di tre scenari non inclusi nel gioco originale: Fogne, Festa a Jackson e Caccia al Cinghiale. Inoltre, sono stati aggiunte ore di commenti degli sviluppatori che sarà possibile ascoltare mentre giochiamo la campagna, una modalità libera con la chitarra e quella Speedrun con classifiche online per i giocatori che vogliono mettersi alla prova, completando il titolo nel minor tempo possibile.