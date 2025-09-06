0

The Last Of Us Part II Remastered per PC è in sconto su Instant Gaming al 41%

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo The Last Of Us Part II Remastered per PC. Ecco quanto costa e tutti i dettagli in merito.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   06/09/2025
The Last Of Us Part II Remastered
Su Instant Gaming è disponibile The Last Of Us Part II Remastered per PC Steam a 29,26 € invece di 50 € per uno sconto del 41%. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 35,70 €. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta della versione per Steam. Riscattare questo titolo è semplicissimo: una volta acquistato vi arriverà la chiave di gioco. Non dovrete fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ulteriori informazioni affinché possiate valutarne l'acquisto.

Cos'è The Last Of Us Part II Remastered

Si tratta della versione definitiva dell'acclamata storia di Ellie e Abby. Cinque anni dopo il viaggio di Ellie e Joel attraverso gli Stati Uniti post-pandemici, i due si sono stabiliti a Jackson. Tuttavia, in seguito a un evento violento e drammatico, Ellie si imbarca in un nuovo viaggio per farsi giustizia e ottenere vendetta.

In questa nuova versione troviamo diversi miglioramenti e funzionalità chiave per PC, partendo da una veste grafica rivista al supporto widescreen e ultrawide, nonché alle tecnologie come NVIDIA DLSS 3 e AMD FSR 3.1 con upscaling e Frame Generation.

