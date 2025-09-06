Borderlands 4 è alle porte: svelate date e orari di sblocco su PS5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2

Ormai manca pochissimo al debutto di Borderlands 4. Per preparare i giocatori al lancio, Gearbox Software e 2K hanno svelato date e orari esatti di sblocco delle copie digitali su PS5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2.
Per quanto riguarda le versioni PS5 e Xbox Series X|S, sarà possibile iniziare a giocare allo scoccare della mezzanotte di venerdì 12 settembre. I giocatori PC, invece, dovranno pazientare qualche ora in più: nel loro caso lo sblocco delle copie di Steam e dell'Epic Games Store è fissato alle 18:00 italiane dello stesso giorno.
I giocatori Nintendo Switch 2 dovranno aspettare, ma non molto
Borderlands 4 arriverà anche su Nintendo Switch 2, per quanto ci sarà da attendere qualche settimana in più rispetto alle altre versioni. Sul sito ufficiale sono già riportati i dettagli su data e orari di sblocco di questa versione: potrete iniziare la vostra avventura sul pianeta Kairos a partire dalla mezzanotte del 3 ottobre.
Rimanendo in tema, nei giorni scorsi Gearbox ha svelato i dettagli sui contenuti che i giocatori di Borderlands 4 potranno affrontare nell'endgame dopo aver visto i titoli di coda e condiviso la roadmap dei contenuti e le novità in arrivo dopo il lancio sotto forma di aggiornamenti, eventi stagionali e DLC a pagamento.