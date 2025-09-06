Borderlands 4 è alle porte: svelate date e orari di sblocco su PS5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2

Ormai manca pochissimo al debutto di Borderlands 4. Per preparare i giocatori al lancio, Gearbox Software e 2K hanno svelato date e orari esatti di sblocco delle copie digitali su PS5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2.

Per quanto riguarda le versioni PS5 e Xbox Series X|S, sarà possibile iniziare a giocare allo scoccare della mezzanotte di venerdì 12 settembre. I giocatori PC, invece, dovranno pazientare qualche ora in più: nel loro caso lo sblocco delle copie di Steam e dell'Epic Games Store è fissato alle 18:00 italiane dello stesso giorno.