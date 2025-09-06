Cosa giocherete questo weekend? Hollow Knight: Silksong o Cronos: The New Dawn?

La prima settimana di settembre è stata davvero ricca di nuove uscite di spessore: dall'attesissimo Hollow Knight: Silksong a nuove IP che hanno colpito favorevolmente il pubblico, come Hell is Us e Cronos: The New Dawn.

Settembre inizia con il botto

Andando in ordine di uscita, Hell is Us è un action adventure realizzato da Rogue Factor e pubblicato da Nacon, che combina combattimenti intensi con l'esplorazione di un mondo futuristico dilaniato da una guerra civile e alle prese con una misteriosa calamità. Quest'ultima ha dato vita a creature soprannaturali che nessuna arma moderna può sconfiggere. L'eccezione è rappresentata dal misterioso protagonista Rémi, capace di combattere e sconfiggere queste entità mentre cerca di svelare il mistero della loro comparsa. In attesa della nostra recensione, i voti della stampa internazionale sono stati generalmente positivi e parlano di un titolo un po' spigoloso, ma con tanto carattere.

Uno dei giochi più attesi dell'anno è finalmente arrivato: stiamo parlando ovviamente di Hollow Knight: Silksong, il sequel dell'apprezzato metroidvania di Team Cherry. Nel gioco vestiremo i panni di Hornet, una cacciatrice agile e letale, che si ritrova imprigionata in un regno misterioso chiamato Pharloom. Il suo obiettivo è scalare la cittadella, affrontando centinaia di nemici, risolvendo enigmi e scoprendo antichi segreti legati al suo passato. Il gameplay è più dinamico rispetto al primo capitolo, con Hornet che può curarsi rapidamente, creare strumenti e sfruttare abilità legate alla seta. Il mondo di gioco è vasto, interconnesso e disegnato a mano, con ambientazioni mozzafiato come foreste di corallo, città dorate e laghi di fuoco. Il tutto è accompagnato da una colonna sonora dai toni evocativi e malinconici, realizzata da Christopher Larkin.

Uno scatto da Hollow Knight: Silksong

Proseguiamo con Cronos: The New Dawn, un survival horror in terza persona ambientato in un mondo cupo dove l'Europa orientale incontra la tecnologia retrofuturista. Nel titolo di Bloober Team vestiremo i panni del Transitante, agente di una misteriosa organizzazione incaricato di viaggiare indietro nel tempo fino al momento del cataclisma noto come Il Cambiamento, che ha trasformato gli esseri umani in creature mostruose. Il nostro compito è recuperare le anime di individui speciali, essenziali per portare a termine il misterioso piano del Collettivo, con il giocatore che potrà scegliere quali assorbire e quali lasciare andare. Come spiegato nella nostra recensione di Cronos: The New Dawn, si tratta di un altro centro per Bloober Team: un titolo che si ispira ai classici del genere horror, ma sa anche dire la sua grazie a una direzione ispirata e a meccaniche di gameplay interessanti e ben riuscite.

Questa settimana sono arrivati nei negozi anche lo sparatutto sci-fi Metal Eden, l'action a base di mech Daemon X Machina: Titanic Scion e NBA 2K26, il nuovo episodio della serie sportiva basata sulla pallacanestro di 2K.

E voi con quali giochi passerete il weekend? Si tratta di una delle novità sopracitate oppure state cercando di sfoltire il backlog? Fatecelo sapere nei commenti.