Hollow Knight Silksong è così amato che pure i pirati dicono di comprarlo, anche se è già gratis online

C'è però un altro elemento che ci aiuta a capire quanto sia apprezzato e popolare: i membri del sub-reddit dedicato alla pirateria (software, non quella marittima) sta dicendo ai giocatori di comprare e non piratare Silksong.

Hollow Knight: Silksong è certamente un successo, considerando il numero di giocatori connessi su Steam e anche il fatto che ha fatto crashare i negozi digitali principali, rendendo complicato acquistare il gioco al momento del lancio ufficiale.

I dettali dal sub-reddit della pirateria videoludica

Hollow Knight: Silksong è stato pubblicato con anche una versione senza DRM, ovvero senza protezioni antipirateria, di conseguenza entro 15 minuti dalla sua pubblicazione è stata condivisa una versione piratata e quindi gratuita del gioco. In un post su Reddit un utente ha commentato: "È stato dannatamente veloce", con altri che sottolineano come sia stato più rapido ottenere il gioco piratato che comprarlo su Steam, visto che il negozio ha avuto problemi.

Sebbene il gioco sia disponibile in modo gratuito (e illegale, ovviamente), i giocatori del sub-reddit stanno suggerendo a tutti di comprarlo e basta. Dopotutto costa solo 20€, spiegano, ed è un gioco fatto da un piccolo team che ha supportato i propri fan a ogni occasione, pubblicando una versione senza DRM e regalando il gioco a chi aveva pagato su Kickstarter per acceder al DLC di Hollow Knight (Silksong inizialmente doveva essere un DLC, poi è diventato un gioco completo indipendente).

Altri utenti affermano apertamente che l'idea di piratare Hollow Knight Silksong li fa star male e preferiscono comprarlo. Il commento perfetto che racchiude tutto il discorso è: "Team Cherry è stata così brava che persino i membri di r/Piracy stanno comprando il gioco". Innegabilmente è un segnale del successo di Silksong e del team.

C'è però chi pensa che il prezzo di Hollow Knight Silksong potrebbe essere troppo basso e rischia di diventare un problema.