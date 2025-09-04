Il prezzo di Hollow Knight Silksong potrebbe essere troppo basso e rischia di diventare un problema

Hollow Knight Silksong è in arrivo e il prezzo non è affatto elevato: c'è però il rischio che il prezzo sia veramente troppo basso e questo causi problemi al mercato degli indie.

Alle 16:00 di oggi, 4 settembre, Hollow Knight Silksong sarà pubblicato per 19,99€ su PC, Xbox, PlayStation e Nintendo Switch. Si tratta di un prezzo più basso di quello che molti si aspettavano, per la felicità dei giocatori. Si tratta però anche di un prezzo forse troppo basso per la salute del mercato dei videogiochi indie, come indicato da alcuni sviluppatori.

Il prezzo di Silksong è troppo basso? Parlando con Eurogamer, lo sviluppatore RJ Lake (compositore di I Am Your Beast e director di Unbeatable) ha spiegato che "Silksong onestamente dovrebbe costare 40 dollari e non sto scherzando. Non voglio dire che il prezzo è sbagliato, ma avrà degli effetti e non tutti saranno positivi". Il punto è che Hollow Knight Silksong rischia di far credere al giocatore medio che 20 euro sia il prezzo corretto per un prodotto di questo livello qualitativo e con la quantità di contenuti che pare promettere. La verità, però, è che molti team indie non si possono permettere di lavorare su un gioco di queste dimensioni per sei anni e proporre un prezzo così basso. Team Cherry si trova in una situazione privilegiata, visto che ha venduto 15 milioni di unità con il primo Hollow Knight, e soprattutto è un team composto da quattro persone più qualche sviluppatore esterno a contratto. Team Cherry non ha problemi di denaro e può tranquillamente puntare a un prezzo più basso e prendersi tutto il tempo del mondo per sviluppare il gioco: positivo, ma non rappresentativo di come funziona questo mercato.

I giochi influenzati dal prezzo di Silksong Vari giochi, come sapete, sono stati rimandati per evitare il periodo di uscita di Silksong, ma il metroidvania ha avuto un impatto anche sulla scelta del prezzo. Uno sviluppatore indie al lavoro su Lone Fungus: Melody of Spores, un piccolo metroidvania in pixel art in uscita per la fine del 2025, aveva previsto di vendere il gioco per 20€ ma ha ora chiesto al proprio pubblico se il prezzo abbia senso, visto che non può offrire tanto quanto propone Silksong. Molte risposte hanno incoraggiato l'autore (l'unica persona al lavoro sul progetto, con pochi fondi e poco tempo a disposizione) di mantenere il prezzo, ma non è l'unico con questo dubbio. Hollow Knight Silksong sembra visivamente ancora più dettaglio del primo capitolo Anche Toukana, autore del gioco di successo Dorfromantik, ha spostato l'uscita di Star Birds dal 4 settembre al 10 settembre e ha ammesso che il prezzo - non ancora annunciato - è in discussione a causa di Silksong, perché il team non vuole competere in modo diretto con il gioco di Team Cherry pur vero che sono titoli diversi. Il problema è che il piccolo Star Birds è frutto di due studi di sviluppo con più sviluppatori degli autori di Hollow Knight. Persino Devolver Digital, grande editore di giochi indie, ha rimandato Baby Steps (dall'8 al 23 settembre) e il prezzo, non ancora annunciato, è qualcosa sul quale la compagnia sta ragionando, sebbene non ammetta che la colpa sia di Silksong. Poco prima di Silksong, Hollow Knight è stato completato con un assurdo record mondiale L'editore di giochi indie No More Robots spiega inoltre che scegliere il prezzo è qualcosa di complesso, che oramai le persone comprano meno giochi perché hanno meno denaro, quindi se il prezzo è troppo alto rispetto al valore stimato dall'utente si viene facilmente ignorati. Ad esempio, spiega che Peak ha avuto così tanto successo perché costava pochissimo.