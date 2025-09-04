Guilty Gear Strive per Nintendo Switch è in sconto su Amazon al minimo storico

Su Amazon è disponibile Guilty Gear Strive per Nintendo Switch a 39,99 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 51,58 €. Si tratta quindi del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon , mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Cos'è Guilty Gear -Strive-

Si tratta del nuovo episodio della serie Guilty Gear, con battaglie dalle meccaniche complesse e splendide animazioni. Troviamo la grafica ibrida 2D/3D con cel-shading e azione di gioco intensa. Inoltre, la modalità storia completamente doppiata vi permetterà di esplorare appieno non solo l'universo di Guilty Gear, ma anche i nuovi personaggi che si uniscono a quelli già conosciuti e amati.

Le meccaniche di gioco sono innovative e sono adatte sia ai giocatori alle prime armi che ai più appassionati ed esigenti, in modo da poter vivere esperienze coinvolgenti. Tra le principali novità è presente il Wall Break per nuovi approcci alla battaglia. Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione.