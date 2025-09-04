Star Wars Outlaws su Nintendo Switch 2 gira benissimo, stando a un video confronto con PS5 e Xbox Series S

A pochissime ore dal debutto di Star Wars Outlaws su Nintendo Switch 2, ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video che mette a confronto questa versione in modalità docked con quelle PS5 e Xbox Series S.
Il risultato sembrerebbe davvero ottimo, tanto che lo youtuber parla di una delle migliori conversioni per la console Nintendo che abbia visto finora.
Su Nintendo Switch 2 ci sono dei compromessi, ma sono stati gestiti molto bene
Come possiamo vedere nella comparazione, Nintendo Switch 2 propone un'unica modalità grafica a 30 fps a 1080p, upscalati da una risoluzione nativa dinamica che si aggira tra i 605 e i 635p. Per fare un paragone, anche su Series S il titolo gira a 30 fps, ma con una risoluzione dinamica di 720 - 1080p. La modalità Quality di PS5, invece, raggiunge i 2160p, da una base dinamica di 1440-1620p.
Oltre alla risoluzione, come prevedibile, la versione per Switch 2 presenta alcuni compromessi grafici, ma secondo ElAnalistaDeBits molti di questi sono stati gestiti e ottimizzati in maniera sorprendente. Le differenze più evidenti riguardano la densità dei personaggi non giocanti, il livello di dettaglio in certi ambienti e alcune texture.
Su Switch 2 il gioco mantiene in maniera in maniera egregia i 30fps, e in alcuni momenti risulta persino più stabile rispetto alla versione per Xbox Series S. Al contrairo, i tempi di caricamento sono quasi il doppio rispetto a quelli della Series S, pur non compromettono l'esperienza nel complesso.
Vi ricordiamo che Star Wars Outlaws Gold Edition è disponibile da oggi su Nintendo Switch 2 al prezzo di 59,99 euro.