Star Wars Outlaws su Nintendo Switch 2 si mostra con un lungo video gameplay da 40 minuti

Risultati apparentemente convincenti

Tutto sommato, sembra che Nintendo Switch 2 se la cavi piuttosto bene, e che Ubisoft sia riuscita a convertire un gioco complesso come Star Wars Outlaws con ovvi compromessi ma non troppi, e non è un'impresa da poco considerando l'ampiezza dell'open world in questione.

Il gioco è stato considerato un flop su PC, PS5 e Xbox Series X|S, almeno rispetto alle aspettative di un progetto del genere: si tratta infatti di un grosso action adventure in terza persona open world basato sul franchise di Star Wars, dunque un titolo dal potenziale notevole, che però non ha proprio sfondato sul mercato.

A questo punto attendiamo di vedere quello che riuscirà a fare in versione Nintendo Switch 2, considerando che il nuovo pubblico della console ibrida potrebbe dare nuova linfa al titolo in questione.

Il video riportato sopra è stato registrato con la console nel Dock, dunque sfruttando il pieno potenziale dell'hardware di Nintendo Switch 2, e il risultato appare piuttosto convincente, anche con una certa stabilità dei 30 fps, da quanto è possibile vedere.

Come abbiamo visto in precedenza, Star Wars Outlaws per Nintendo Switch 2 sarà su una scheda con chiave di gioco con download obbligatorio.