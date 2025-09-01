Un nuovo Rayman è in sviluppo presso Ubisoft Milan e Ubisoft Montpellier: ecco la conferma ufficiale

In sostanza, il brand producer Loic Gounon si è limitato a riferire che Ubiosoft Montpellier e Ubisoft Milan "stanno lavorando insieme sul futuro di Rayman", che può voler dire diverse cose ma probabilmente riguarda almeno un nuovo gioco in sviluppo.

Come abbiamo visto, nelle ore scorse si è tenuto l'evento Rayman Alive 2025 dal quale sono emerse numerose novità riguardanti la serie, compreso anche un video messaggio da parte degli sviluppatori che ha confermato l'esistenza di almeno un nuovo progetto su Rayman, sebbene non ci siano ancora informazioni precise.

In occasione delle celebrazioni per il 30° anniversario della serie arriva anche la conferma che un nuovo Rayman è in sviluppo , con la precisazione che si tratta di una collaborazione tra Ubisoft Milan e Ubisoft Montpellier , dunque aggiungendo questo particolare all'annuncio già emerso in precedenza.

Il futuro di Rayman è al sicuro, dice Ubisoft

Si tratta di un ottimo modo per festeggiare il 30° anniversario di Rayman, il cui primo capitolo uscì proprio il primo settembre 1995, oltre anche a numerose iniziative e progetti da parte della community, a quanto pare sempre molto numerosa e attiva.



"I team di grande talento in Ubisoft Montpellier e Ubisoft Milano stanno attualmente lavorando insieme al futuro di Rayman", ha affermato Gounon. "Non aspettatevi novità da noi troppo presto, ma state tranquilli, Rayman è in buone mani".

Lo scorso ottobre era arrivato l'annuncio di un nuovo Rayman in sviluppo presso Ubisoft Milan e parte del team di Prince of Persia, cosa poi confermata anche annunci di lavoro da parte del team con sede in Italia, ma questo evidentemente è stato affiancato anche dalla divisione di Montpellier.

"Rayman è nato presso Ubisoft Montpellier nel 1995 e, negli ultimi 30 anni, ha vissuto numerose avventure grazie a studi di tutto il mondo come Ubisoft Paris, Ubisoft Milan o Ubisoft Annecy", ha spiegato Gounon nel suo video messaggio.

"A partire da ora e attraverso i nostri canali social, ci prenderemo un momento per celebrare questa incredibile storia guardando al passato. Nei prossimi mesi condivideremo dietro le quinte, aneddoti, interviste agli sviluppatori, concept art e molto altro ancora.

Rayman non sarebbe potuto diventare una leggenda senza tutti voi, i fan. Avete contribuito a far crescere la sua eredità e vi siamo incredibilmente grati per questo".