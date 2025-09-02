0

Vari Amiibo di Zelda: Tears of the Kingdom sono in sconto su Amazon al prezzo più basso di sempre

Le offerte di Amazon di oggi ci propongono uno sconto per vari Amiibo della serie di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, che si trova al prezzo minimo storico.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   02/09/2025
Gli amiibo di Riju e Sidon di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e il prezzo di 15,99€

Se siete grandi appassionati di Amiibo di Nintendo e adorate The Legend of Zelda, allora sarete felici di sapere che è possibile trovare gli Amiibo di Sidon, Riju, Yunobo e Tulin in sconto su Amazon. In tutti i casi il prezzo è di 15,99€, il più basso di sempre. Potete trovarli ai seguenti indirizzi oppure tramite i riquadri poco sotto:

Il prodotto viene spedito da Amazon con disponibilità immediata. I prezzi sono corretti al momento della scrittura di questa notizia, ma come ogni offerta potrebbero cambiare in qualsiasi momento.

Gli Amiibo di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

I quattro personaggi disponibili come Amiibo sono quattro eroi di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Sono sia oggetti da collezione che aggiunge utili per il vostro videogioco, perché ogni Amiibo sblocca dei contenuti extra per i giochi compatibili, a cominciare da The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

Immagine
Immagine
Immagine
Immagine

Ovviamente sono compatibili sia con Nintendo Switch che con Nintendo Switch 2 e fanno un'ottima figura all'interno della vostra collezione. Sono di ottima fattura, veramente dettagliati e il prezzo - ora che sono in sconto - è notevolmente basso per la loro qualità.

