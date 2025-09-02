Il cosplay di Tifa da Final Fantasy 7 firmato da Win_Winry colpisce nel segno

Tifa Lockhart non solo è una dei personaggi più famosi e apprezzati di Final Fantasy 7 e della serie ma anche una vera e propria icona femminile nel panorama videoludico globale. Sui social media abbondano le interpretazioni del suo personaggio e noi oggi vi proponiamo il cosplay di Win_Winry, che spicca particolarmente per intensità e cura dei dettagli.

Tifa è un personaggio centrale della storia, nonché una combattente esperta che mette a tappeto gli avversari sfruttando le arti marziali. Amica d'infanzia di Cloud, il protagonista di Final Fantasy 7, si è trasferita nella metropoli di Midgar dove lavora come barista al Seventh Heaven, un locale nei bassifondi che funge anche da base segreta per il gruppo ecoterrorista Avalanche, di cui fa parte. La sua battaglia contro la potente corporazione Shinra la porterà, insieme a Cloud e agli altri compagni, a confrontarsi con una minaccia ben più oscura, capace di mettere in pericolo l'intero pianeta.