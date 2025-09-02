Nintendo Switch e Switch 2 ricevono l'aggiornamento di sistema 20.04.0

Nintendo ha pubblicato poche ore fa l'aggiornamento di sistema 20.04.0 per le console della famiglia Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Non aspettatevi grandi novità: si tratta di un update di routine, che non introduce nuove funzionalità né modifiche sostanziali.

La pagina di supporto ufficiale riporta infatti che sono stati "corretti diversi problemi e migliorata la stabilità del funzionamento", senza fornire ulteriori dettagli. È la classica descrizione che accompagna gli aggiornamenti minori, pensati principalmente per la manutenzione generale del sistema.