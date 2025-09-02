Nintendo Switch e Switch 2 ricevono l'aggiornamento di sistema 20.04.0

Nintendo ha pubblicato poche ore fa l'aggiornamento di sistema 20.04.0 per le console della famiglia Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Non aspettatevi grandi novità: si tratta di un update di routine, che non introduce nuove funzionalità né modifiche sostanziali.
La pagina di supporto ufficiale riporta infatti che sono stati "corretti diversi problemi e migliorata la stabilità del funzionamento", senza fornire ulteriori dettagli. È la classica descrizione che accompagna gli aggiornamenti minori, pensati principalmente per la manutenzione generale del sistema.
Nessuna novità anche tra le note "non ufficiali"
Anche sul fronte delle modifiche nascoste, quelle che Nintendo non menziona nelle note ufficiali, non sembrano esserci novità rilevanti. Secondo il dataminer @OatmealDome, che analizza regolarmente ogni patch alla ricerca di cambiamenti nascosti, l'aggiornamento si limita ad apportare modifiche al codice di gestione del controller e al browser web di Switch 1.
In ogni caso, il dataminer non esclude che, come accaduto in passato, l'update abbia migliorato la retrocompatibilità di Nintendo Switch 2 con alcuni titoli della console precedente. Eventuali scoperte in tal senso potrebbero emergere nei prossimi giorni.
Rimanendo in tema, ieri Nintendo ha lanciato una promozione sull'abbonamento a Nintendo Switch Online: per un periodo limitato di tempo, acquistando o rinnovando l'iscrizione da 12 mesi si ricevono in omaggio 2 mesi aggiuntivi di sottoscrizione.